Българският дух зад граница: Музикалните вечери на българската общност в Лос Анджелис

Българският дух, изкуство и талант засияха в сърцето на Лос Анджелис! Генералното консулство на България в Града на ангелите подари на американската публика голямо културно събитие – четвъртите Български награди за изкуство, култура, образование и наука на фондацията "Bg FACE" и класически концерт с българска музика.

Една от звездите на вечерта беше актрисата Ирина Малеева, която от години подкрепя и продуцира български артисти в Холивуд и представя българско кино.

Един музикален инструмент и символите в една статуетка разказаха на американската публика за българския принос в световната история. В ръцете на Благомира Липари цигулката на избегналия лагерите на смъртта кантор Исах Бехер напомни, че той е един от спасените 48 хиляди български евреи.

А статуетката, с вплетени в нея български букви, е бъдещият бронзов паметник, който само след няколко месеца ще бъде поставен в Лос Анджелис. Негов автор е режисьорът и аниматор в студията на "Дисни" Бронислав Ликоманов. Зад идеята за паметника на генералния консул Бойко Христов застава голяма част от българска общност от Калифорния и съседния щат Невада.

Ирина Малеева е актриса със забележителен живот и успешна кариера - първо в италианското, а след това в американското кино. Открита от Федерико Фелини, днес Ирина, освен, че носи в сърцето си любими късчета от България, продуцира и подкрепя български артисти в Съединените щати. Български инициативи подпомага и предприемачът Светлин Тодоров, който независимо, че живее в Лас Вегас развива успешна българска компания за умни домове.

Авторката на филмова музика за Холивуд и носителка на "Грами" Пенка Кунева заедно с консулството е един от моторите на българските музикални вечери в ЛА. Тяхната цел е американската публика все по-често да чува родната ни музика, а тези вечери да сплотяват българската общност около общи каузи.