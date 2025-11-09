БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българският дух зад граница: Музикалните вечери на българската общност в Лос Анджелис

Надя Обретенова от Надя Обретенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският дух, изкуство и талант засияха в сърцето на Лос Анджелис! Генералното консулство на България в Града на ангелите подари на американската публика голямо културно събитие – четвъртите Български награди за изкуство, култура, образование и наука на фондацията "Bg FACE" и класически концерт с българска музика.

Една от звездите на вечерта беше актрисата Ирина Малеева, която от години подкрепя и продуцира български артисти в Холивуд и представя българско кино.

Един музикален инструмент и символите в една статуетка разказаха на американската публика за българския принос в световната история. В ръцете на Благомира Липари цигулката на избегналия лагерите на смъртта кантор Исах Бехер напомни, че той е един от спасените 48 хиляди български евреи.

А статуетката, с вплетени в нея български букви, е бъдещият бронзов паметник, който само след няколко месеца ще бъде поставен в Лос Анджелис. Негов автор е режисьорът и аниматор в студията на "Дисни" Бронислав Ликоманов. Зад идеята за паметника на генералния консул Бойко Христов застава голяма част от българска общност от Калифорния и съседния щат Невада.

Ирина Малеева е актриса със забележителен живот и успешна кариера - първо в италианското, а след това в американското кино. Открита от Федерико Фелини, днес Ирина, освен, че носи в сърцето си любими късчета от България, продуцира и подкрепя български артисти в Съединените щати. Български инициативи подпомага и предприемачът Светлин Тодоров, който независимо, че живее в Лас Вегас развива успешна българска компания за умни домове.

Авторката на филмова музика за Холивуд и носителка на "Грами" Пенка Кунева заедно с консулството е един от моторите на българските музикални вечери в ЛА. Тяхната цел е американската публика все по-често да чува родната ни музика, а тези вечери да сплотяват българската общност около общи каузи.

#Ирина Малеева #Български награди #Лос Анджелис

Последвайте ни

ТОП 24

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
1
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
2
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
3
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
4
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива
5
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира...
Лавров готов на среща с Рубио
6
Лавров готов на среща с Рубио

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Над 360 000 българи работят след пенсия
6
Над 360 000 българи работят след пенсия

Още от: Култура

Карнавалното време в Габрово ще стартира на 11 ноември в 11:11 ч.
Карнавалното време в Габрово ще стартира на 11 ноември в 11:11 ч.
Археолози разкриват древен манастир край Ахтопол Археолози разкриват древен манастир край Ахтопол
Чете се за: 02:50 мин.
Изложба по случай 80-годишнината на проф. Иван Газдов Изложба по случай 80-годишнината на проф. Иван Газдов
Чете се за: 01:07 мин.
Започват снимките на биографичен филм за оперната звезда Монсерат Кабайе Започват снимките на биографичен филм за оперната звезда Монсерат Кабайе
Чете се за: 01:37 мин.
Премиера на новия български филм "Рожден ден" Премиера на новия български филм "Рожден ден"
Чете се за: 01:35 мин.
Турското кафе беше регистрирано от ЕС като "гарантиран традиционен продукт" Турското кафе беше регистрирано от ЕС като "гарантиран традиционен продукт"
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

МВР, ДАНС и МО са предприели допълнителни мерки за сигурността на обектите на "Лукойл" в страната, съобщиха от МС
МВР, ДАНС и МО са предприели допълнителни мерки за сигурността на...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл" ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Горива и политика: Политиците за бъдещето на "Лукойл" (ОБЗОР ) Горива и политика: Политиците за бъдещето на "Лукойл" (ОБЗОР )
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Украйна с нови санкции за Русия: Лавров изрази готовност за среща с...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Великобритания изпраща военна помощ на Белгия след серията от...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Доналд Тръмп обеща по 2 000 долара на всеки беден американец
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ