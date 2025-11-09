Снабдяването с горива: Пред "Лукойл" няма опашки от цистерни, които да чакат да заредят

Преди седмица достъпът беше ограничен, а с часове тежкотоварните автомобили престояваха на буферен паркинг
Казусите около "Лукойл" не се отразяват на зареждането с гориво от рафинерията в Бургас. Това установи наша репортерска проверка на пункта, откъдето цистерните се пропускат в завода, за да транспортират горива.
Преди седмица достъпът беше ограничен, а с часове тежкотоварните автомобили престояваха на буферен паркинг.
Днес опашки нямаше. Шофьори ни увериха, че проблемът е бил само за ден. Вече седмица цистерните се пропускат без забавяне, зареждат и напускат обекта спокойно. Въпреки това, достъпът до рафинерията остава строго контролиран, а на входовете дежурят няколко екипа на Жандармерията.
Атанас, шофьор на цистерна за гориво: „Както винаги – нормално си е всичко.
- БНТ: Имате ли повече работа, по-малко ли е сега?
- Не знам.
- БНТ: Много се коментира темата?
- Коментира се, но не съм аз човекът, който трябва да я коментира.
- БНТ: За вашата работа, дали се отразява по някакъв начин?
- Засега не.
- БНТ: Повече българи или повече чужденци зареждат гориво?
- Чужденци няма, българи сме.