БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Снабдяването с горива: Пред "Лукойл" няма опашки от цистерни, които да чакат да заредят

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

Преди седмица достъпът беше ограничен, а с часове тежкотоварните автомобили престояваха на буферен паркинг

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Казусите около "Лукойл" не се отразяват на зареждането с гориво от рафинерията в Бургас. Това установи наша репортерска проверка на пункта, откъдето цистерните се пропускат в завода, за да транспортират горива.

Преди седмица достъпът беше ограничен, а с часове тежкотоварните автомобили престояваха на буферен паркинг.

Днес опашки нямаше. Шофьори ни увериха, че проблемът е бил само за ден. Вече седмица цистерните се пропускат без забавяне, зареждат и напускат обекта спокойно. Въпреки това, достъпът до рафинерията остава строго контролиран, а на входовете дежурят няколко екипа на Жандармерията.

Атанас, шофьор на цистерна за гориво: „Както винаги – нормално си е всичко.

- БНТ: Имате ли повече работа, по-малко ли е сега?

- Не знам.

- БНТ: Много се коментира темата?

- Коментира се, но не съм аз човекът, който трябва да я коментира.

- БНТ: За вашата работа, дали се отразява по някакъв начин?

- Засега не.

- БНТ: Повече българи или повече чужденци зареждат гориво?

- Чужденци няма, българи сме.

#"Лукойл" #цистерни #бензиностанции

Последвайте ни

ТОП 24

Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
1
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
2
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
3
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
4
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
5
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира сигурността на доставките на горива
6
Костадин Ангелов: Решението за особен управител гарантира...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Над 360 000 българи работят след пенсия
6
Над 360 000 българи работят след пенсия

Още от: Регионални

От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак" Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде възстановено от утре по график, съобщиха от "Екобулпак"
Чете се за: 01:30 мин.
Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 01:37 мин.
2000 бегачи от цялата страна и чужбина се състезаваха на маратон в Бургас 2000 бегачи от цялата страна и чужбина се състезаваха на маратон в Бургас
Чете се за: 01:10 мин.
Мечките в Белица се готвят за зимен сън Мечките в Белица се готвят за зимен сън
Чете се за: 02:17 мин.
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Горива и политика: Политиците за бъдещето на "Лукойл" (ОБЗОР ) Горива и политика: Политиците за бъдещето на "Лукойл" (ОБЗОР )
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Украйна с нови санкции за Русия: Лавров изрази готовност за среща с Рубио Украйна с нови санкции за Русия: Лавров изрази готовност за среща с Рубио
Чете се за: 03:35 мин.
По света
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Великобритания изпраща военна помощ на Белгия след серията от...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Доналд Тръмп обеща по 2 000 долара на всеки беден американец
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ