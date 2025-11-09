Снабдяването с горива: Пред "Лукойл" няма опашки от цистерни, които да чакат да заредят

Казусите около "Лукойл" не се отразяват на зареждането с гориво от рафинерията в Бургас. Това установи наша репортерска проверка на пункта, откъдето цистерните се пропускат в завода, за да транспортират горива.

Преди седмица достъпът беше ограничен, а с часове тежкотоварните автомобили престояваха на буферен паркинг.

Днес опашки нямаше. Шофьори ни увериха, че проблемът е бил само за ден. Вече седмица цистерните се пропускат без забавяне, зареждат и напускат обекта спокойно. Въпреки това, достъпът до рафинерията остава строго контролиран, а на входовете дежурят няколко екипа на Жандармерията.