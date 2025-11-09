Украйна с нови санкции за Русия: Лавров изрази готовност за среща с Рубио

Владимир Путин не е давал указания за подновяване на ядрените опити, а само е поръчал да се провери доколко целесъобразно е това, твърдят в Кремъл. Руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че е готов да се срещне с американския държавен секретар Марко Рубио.

Готовност за среща с американския си колега, руският дипломат номер едно - Сергей Лавров, изрази в интервю за РИА Новости, чийто текст беше публикуван и на сайта на руското външно министерство.

"С държавния секретар Марко Рубио разбираме необходимостта от редовно общуване. То е важно за обсъждането на украинския въпрос и за придвижването напред на дневния ред на двустранните отношения. Ето за това, говорим по телефона, готови сме и за лична среща, когато това е необходимо", каза Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия.

В отговорите си, Лавров за пореден път подчертава, че край на войната в Украйна е възможно само при зачитането на руските интереси и само след "изкореняване на първопричините за конфликта". От Кремъл отхвърлиха слуховете, за разрив между Лавров и президента Путин, заради провалената среща между лидерите на САЩ и Русия.

Според публикация във "Файненшъл таймс" тя не се е случила след разговор между Лавров и Рубио, в който руснаците за пореден път са отказали да направят отстъпки. Според Лавров, Вашингтон разглежда руското предложение за запазване ограниченията по договора за контрол на ядрените оръжия, известен като "Нов СТАРТ". Той изтича през февруари догодина, Москва предлага действието му да се удължи година след това.

От Кремъл отново разясниха позицията на Владимир Путин за ядрените изпитания. Според Песков, преки указания за начало на такива не е давано, прпверява се целесъбразността на подобен ход. Той обаче добави, че Русия ще бъде принудена да реагира "огледално", ако САЩ или която и да е държава, извършват изпитания на ядрено оръжие.

В края октомври американският президент Доналд Тръмп нареди незабавно възобновяане на изпитанията на ядрени оръжия след 33-годишно прекъсване. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски подписа укази за нови санкции срещу Русия.

"В санкциите, които днес Украйна прие, са включени служители от правителствени структури на Путин, и такива, които са участвали в грабежи във временно окупираните украински територии. Човек, който се занимава с финансите на Путин, служител на военното разузнаване и негов сътрудник", коментира Володимир Зеленски, президент на Украйна.

Сред санкционираните 8 физически лица е и Кирил Дмитриев - специалният представител на руския президент по инвестиционното и икономическото сътрудничество с чуждестранните партньори. Киев започва работа по ограничаване на работата на издателства, които разпространяват руска пропаганда.