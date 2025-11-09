Войната в Украйна: Спират ли доставките на оръжие заради бюджетната криза в САЩ?

Доставките на американски оръжия за държавите-членки на НАТО и Украйна са прекратени заради бюджетната парализа, твърди американското издание Аксиос.

Оръжия на стойност пет милиарда долара няма да могат да стигнат до държавите от Алианса, а от там и до Украйна. Високопоставен представител на държавния департамент твърди, че ситуацията с неработещото правителство е "вредна както за нашите съюзници и партньори, така и за американската промишленост".

Изключително тежка остава ситуацията с украинската енергийна система, която е силно засегната от засилващите се масирани руски удари. От днес в големи части на Украйна има режим на тока. През последните месеци и украинската страна засили атаките си срещу руски петролни депа, рафинерии и енергийни обекти.