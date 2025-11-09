БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на...
Войната в Украйна: Спират ли доставките на оръжие заради бюджетната криза в САЩ?

По света
Изключително тежка остава ситуацията с украинската енергийна система

Войната в Украйна: Спират ли доставките на оръжие заради бюджетната криза в САЩ?
Доставките на американски оръжия за държавите-членки на НАТО и Украйна са прекратени заради бюджетната парализа, твърди американското издание Аксиос.

Оръжия на стойност пет милиарда долара няма да могат да стигнат до държавите от Алианса, а от там и до Украйна. Високопоставен представител на държавния департамент твърди, че ситуацията с неработещото правителство е "вредна както за нашите съюзници и партньори, така и за американската промишленост".

Изключително тежка остава ситуацията с украинската енергийна система, която е силно засегната от засилващите се масирани руски удари. От днес в големи части на Украйна има режим на тока. През последните месеци и украинската страна засили атаките си срещу руски петролни депа, рафинерии и енергийни обекти.

Германия си спомня за падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 година
Германия си спомня за падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 година
Лавров готов на среща с Рубио
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Трудови реформи в Португалия: Масов протест срещу готвените промени
Украйна на ръба на енергиен колапс
Треска за диаманти: Розов диамант на търг в Женева
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
ДАНС извършва проверка в рафинерията и офисите на "Лукойл"
У нас
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
У нас
Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
У нас
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
У нас
Обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София ще бъде...
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за...
Политика
Лавров готов на среща с Рубио
По света
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Азия
