Иван Колев: Тези хора се подиграха с всички атлети в България

Спорт
иван колев
Иван Колев говори пред БНТ, след като оттегли кандидатурата си за член на Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика. Колев взе това решение, след като Ивет Лалова не попадна в новия Управителен съвет на федерацията. Заедно с него кандидатурите си за членове на УС оттеглиха Тереза Маринова, Евгени Игнатов и Цветелина Кирилова.

За президент бе избран отново Георги Павлов.

"За огромно мое съжаление, смятам, че един срам успяхме да измием и влязохме в тотално по-голям. Смятам, че срамът от предното събрание го измихме. Но потънахме в тотален срам. В Световната атлетика е задължително тайното гласуване при избор на ръководни органи", заяви Колев.

"По устава на Световната атлетика, има двама атлети от комисията по атлети, кои са по право членове на Управителния съвет. Ивет Лалова беше предложена от мен като представител на атлетите. Ако приемем, че с Тереза бяхме заедно в отбор, то Ивет беше като представител на атлетите. Тези хора се подиграха с всички атлети в България. Това трябва да го кажем с огромна болка", заяви още бившият президент на БФЛА.

Вижте интервюто във видеото!

Свързани статии:

Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Всички легенди имат място в атлетиката, аз ще се погрижа на...
Чете се за: 04:47 мин.
Преизбраха Георги Павлов за президент на федерацията по лека атлетика
Преизбраха Георги Павлов за президент на федерацията по лека атлетика
Изненадващо извън състава на УС остана една от най-големите звезди...
Чете се за: 01:47 мин.
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Георги Павлов: Крайно време е да се обединим и да започнем да работим
Преизбраха Георги Павлов за президент на федерацията по лека атлетика Преизбраха Георги Павлов за президент на федерацията по лека атлетика
Чете се за: 01:47 мин.
Със скандал приключи Общото събрание на федерацията по лека атлетика Със скандал приключи Общото събрание на федерацията по лека атлетика
Чете се за: 02:00 мин.
Споровете започнаха преди началото на Общото събрание на БФЛА Споровете започнаха преди началото на Общото събрание на БФЛА
Чете се за: 01:00 мин.
БФЛА обяви, че е единствен организатор на Общото събрание на централата утре БФЛА обяви, че е единствен организатор на Общото събрание на централата утре
Чете се за: 04:10 мин.
Георги Павлов с равносметка за свършеното през последните три месеца Георги Павлов с равносметка за свършеното през последните три месеца
Чете се за: 04:17 мин.

