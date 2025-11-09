Иван Колев: Тези хора се подиграха с всички атлети в България

Иван Колев говори пред БНТ, след като оттегли кандидатурата си за член на Управителния съвет на Българската федерация по лека атлетика. Колев взе това решение, след като Ивет Лалова не попадна в новия Управителен съвет на федерацията. Заедно с него кандидатурите си за членове на УС оттеглиха Тереза Маринова, Евгени Игнатов и Цветелина Кирилова.

За президент бе избран отново Георги Павлов.

"За огромно мое съжаление, смятам, че един срам успяхме да измием и влязохме в тотално по-голям. Смятам, че срамът от предното събрание го измихме. Но потънахме в тотален срам. В Световната атлетика е задължително тайното гласуване при избор на ръководни органи", заяви Колев.

"По устава на Световната атлетика, има двама атлети от комисията по атлети, кои са по право членове на Управителния съвет. Ивет Лалова беше предложена от мен като представител на атлетите. Ако приемем, че с Тереза бяхме заедно в отбор, то Ивет беше като представител на атлетите. Тези хора се подиграха с всички атлети в България. Това трябва да го кажем с огромна болка", заяви още бившият президент на БФЛА.

