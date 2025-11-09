БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мечките в Белица се готвят за зимен сън

от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Три от тях вече са в бърлогите си, а новопристигналите от Украйна се адаптират добре към парка

Мечките в парка в Белица започват подготовка за зимния си сън. Три от тях вече са се настанили в бърлогите си. Традиционно през зимните месеци паркът затваря за посетители.

Бърлогата на Мима – първата мечка, която заспа този сезон – е специална. Мима е на 28 години, бивша танцуваща мечка, прекарала по-голямата част от живота си в парка.

Величка Тричкова, Парк за мечки Белица: „Вече поне 5-6 години подред забелязваме, че Мима спи на едно и също място. Това показва, че бърлогата ѝ харесва – не се е наводнила и не е шумна. Единственото, което прави впечатление, е че тя самата я подрежда – ако има паднали камъни вътре, старата шума ги премества и нанася нова.“

Дана лениво ни поглежда през оградата, докато Теди и Рико едва държат очите си отворени.

И 17-годишната Бойка се очаква да заспи в следващите дни. За да се подготви, всяка сутрин хапва по около 15–20 кг храна.

Величка Тричкова, Парк за мечки Белица: „През пролетта мечките изяждат около 5 кг на ден, през лятото – 10 кг, а през есента достига до 15–20 кг. Менюто им включва плодове, зеленчуци, риба, орехи и гранулирана храна. Забелязваме, че през този сезон особено обичат орехи – ядат внимателно само ядката и изплюват черупката.“

Най-новите обитатели на парка – седемгодишните Фрол и Фросия, пристигнали преди десетина дни от Украйна, се адаптират добре.

Величка Тричкова: „Подготвили сме изкуствена бърлога за тях, но забелязваме, че копаят и проверяват как е построена. Много са любопитни.“

Рекордът за най-дълъг сън в парка до момента е на мечката Йета – 166 дни. В природата мечките обикновено спят около два до три месеца.

