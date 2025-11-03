БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фрол и Фросия – най-новите обитатели на Парка за мечки в Белица, вече се чувстват добре в дома си

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новите обитатели на Парка за мечки в Белица – седемгодишните Фрол и Фросия, успешно се адаптират към новия си дом, съобщи управителят на парка Никола Попкостадинов. Двете мечки пристигнаха наскоро от Украйна, където също са живели в парк, управляван от фондация "Четири лапи".

"Тяхната история е трогателна, както на всички наши животни", посочи Попкостадинов.

През 2020 г. Фрол и Фросия са били спасени от фондация "Четири лапи" в парка в Домажир, след като дотогава са живели в ресторант в Украйна, към който имало малка зоологическа градина. Поради достигане на максималния капацитет на парка в Домажир – 31 мечки, било взето решение част от животните да бъдат разпределени в други паркове.

Мечките са изминали 40-часово пътуване, което, по думите на управителя, е преминало спокойно.

"Самите мечки не са показали признаци на стрес, а поведението им от момента, в който са пуснати в сектора, който обитават в парка, е сякаш винаги са били тук", разказа Никола Попкостадинов.

"Това са едни прекрасни мечки, толкова спокойни, игриви и свикнали толкова много една с друга, че на практика сега нямаме никакви проблеми, надяваме се това да остане по този начин", каза още той.

Новите обитатели вече са преминали пълен ветеринарен преглед, а следващата стъпка пред екипа, който се грижи за тях, е да проследи дали двете млади мечки ще заспят зимен сън. През пролетта, след събуждането им, Фрол и Фросия ще бъдат преместени в по-голям сектор, който ще стане техният постоянен дом.

