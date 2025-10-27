БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Настаниха Фрол и Фросия в Парка за мечки в Белица (СНИМКИ)

Регионални
Паркът за мечки в Белица посрещна своите най-нови обитатели - мечетата Фрол и Фросия.

Двете мечки успешно пристигнаха след дълго 40-часово пътуване от Парка за мечки Домажир в Украйна. В момента те са под наблюдението на ветеринарен лекар в карантинен сектор и са в добро здраве.

Седемгодишните Фрол и Фросия вече са най-младите обитатели на парка в Белица. Мечките бяха спасени през 2020 г. от мрачно съществуване в изоставен хотел, използвани като атракция в него.

Екипът в Белица наблюдава адаптацията на животните към новата среда денонощно.

Преместването на мечките е част от ангажимента на "Четири лапи" за балансиране на популациите в европейските защитени паркове и партньорски проекти, както и за дългосрочна грижа и защита на животни, които са станали жертви на експлоатация от страна на човека.

Снимки: Парк за мечки в Белица

#парк за мечки #парк за мечки в Белица #мечките в Белица

