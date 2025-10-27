Габриел Вълков, БСП: По-добре компромис, отколкото избори през януари

БСП приема ротация на председателското място в парламента. Партията отстъпва поста на Наталия Киселова, за да се запази управлението и стабилността преди влизането в еврозоната. След вчерашния Национален съвет на БСП стана ясно, че партията се е съгласила на ротация на председателското място на Народното събрание. Решението предвижда досегашният председател Наталия Киселова да бъде заменена от представител на ГЕРБ – Рая Назарян, а на по-късен етап постът да бъде поет и от представител на "Има такъв народ". В студиото на "Денят започва" депутатът от "БСП - Обединена левица" Габриел Вълков коментира, че решението за ротацията е в името на стабилността и пълния мандат на правителството.

"Изборът беше между това да запазим управлението или да отидем на избори през януари. Смятам, че хората искат стабилност, не нов вот", заяви Вълков.

Той подчерта, че не приема ротацията като унижение за БСП, нито като личен акт срещу Наталия Киселова, а като политическо решение за баланс между партньорите.

Вълков отрече решението да е било "търговия" за други позиции в управлението:

"Не сме се пазарили за министерски кресла или заместници. Това, което "спечелихме", е възможността да отворим по-сериозен разговор за данъците и социалната политика."

БСП настоява да се запази "швейцарското правило" при пенсиите и да се работи за повишаване на майчинството до поне 1100 лв. през втората година. Партията ще иска и двойно по-високи концесионни такси, както и по-справедлива данъчна система, включваща по-високи данъци за най-богатите.

По думите на депутата, тези теми вече са поставени в разговорите по изготвяне на бюджета:

"Бюджетът все още не е входиран, но настояваме концесионните такси да се увеличат, както и данъците върху хазарта. Това е част от нашата платформа и трябва да се случи."

Националният съвет на БСП е приел решението за ротацията с голямо мнозинство – над 100 гласа "за", 2 "против" и трима "въздържали се". Според Вълков, това е нормален демократичен дебат в партията, а не признак за вътрешно разделение:

"В БСП винаги е имало различни мнения. Но когато се вземе решение – всички го изпълняваме."

На въпрос дали министерствата на БСП са "на концесия", Вълков категорично отговори:

"БСП никога не е давала министерства на концесия. Всеки министър има заместници от други партии – това е реален контрол, не капсулиране."

Депутатът отхвърли опасенията, че участието в управлението с ГЕРБ ще навреди на партията:

"БСП не е антисистемна партия. Имали сме различни коалиции и винаги сме участвали, за да отстояваме левите политики. Това не е ново за нас."

Вижте целия разговор във видеото