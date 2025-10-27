Хавиер Милей постигна убедителна победа на парламентарните избори в Аржентина

Партията на аржентинския президент Хавиер Милей постигна убедителна победа на парламентарните избори, смятани за тест за управлението му.

Партията "Свободата напредва" получава над 40% от гласовете при преброени 97 на сто от бюлетините. Опозицията, обединена в блока "Сила на родината", събира около 31%. Вотът се проведе в средата на мандата на Милей. Този резултат ще увеличи присъствието на партията му в парламента и ще й даде възможност за повече реформи.

Милей определи резултатите от изборите като повратна точка за страната и обеща да създаде "Великата Аржентина". Въпреки че гласуването е задължително, избирателната активност е била малко под 68 процента - една от най-ниските, регистрирани от възстановяването на демокрацията в страната през 1983 г.