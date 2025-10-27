БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Затвориха отново летището във Вилнюс заради балони с хелий

Ива Стойкова
Летището във Вилнюс беше затворено за кратко заради навлизането в литовското въздушно пространство на няколко обекта, идентифицирани като балони с хелий. Това е четвъртият подобен инцидент за седмица.

Международното летище на членката на НАТО беше затворено и в събота заради балони, навлезли от Беларус. В петък Литва затвори двете си най-големи летища и граничните пунктове с Беларус. Според властите балоните се използват за контрабанда на цигари.

Литва упреква президента на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, че не прави нищо срещу тази контрабандна практика. Заради инцидентите е свикано заседание на Комисията за национална сигурност на страната.

През последните седмици европейската авиация многократно беше обхваната от хаос заради дронове и други въздушни нарушения, включително на летищата в Копенхаген, Мюнхен и в Балтийските държави.

