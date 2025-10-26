Подадена ръка: Български лекари преглеждат етнически българи в Албания

Отново български лекари отидоха при хората в албанския град Мала преспа, много от които са с български корени.

Начело на екипа медици беше водещият специалист по мамология проф. Иван Гаврилов.

Лекари от различни специалности също се включиха в инициативата, която е финансирана от фондация "Българска памет" и д-р Милен Врабевски и е подкрепена от българската държава.

Вижте повече в репортажа на Йордан Димитров и Миглена Гайдарова.