ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Подадена ръка: Български лекари преглеждат етнически българи в Албания

По света
Начело на екипа медици беше водещият специалист по мамология проф. Иван Гаврилов

Отново български лекари отидоха при хората в албанския град Мала преспа, много от които са с български корени.

Начело на екипа медици беше водещият специалист по мамология проф. Иван Гаврилов.

Лекари от различни специалности също се включиха в инициативата, която е финансирана от фондация "Българска памет" и д-р Милен Врабевски и е подкрепена от българската държава.

Вижте повече в репортажа на Йордан Димитров и Миглена Гайдарова.

# Фондация "Българска памет" #Албания #Милен Врабевски

