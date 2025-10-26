БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест във Велико Търново заради мътна вода

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Жители настояват за оставка на управителя на ВиК „Йовковци“ и за прокурорска проверка, след като вече три седмици от чешмите им тече кафява течност

протест велико търново заради мътна вода
Снимка: БТА
Протест се проведе във Велико Търново заради мътна вода. Хората искат отговори защо вече три седмици от чешмите им тече кафява течност. От РЗИ увериха, че водата не е опасна за здравето, макар да е неприятна за пиене.

Иван Георгиев живее в една от най-ниските точки на Велико Търново – квартал „Асенов“. Вече 20 дни купува бутилирана вода и смята, че ВиК-операторът трябва да компенсира потребителите, които плащат сметки за вода, която не могат да ползват.

Иван Георгиев – жител на Велико Търново: „За този месец съм дал около 60 лв., не повече, защото купувам голяма туба… Това е едно безхаберие, което е от доста години. Безхаберие!“

От РЗИ уверяват, че водата отговаря на всички показатели за качество, с изключение на един – този за мътност. Макар и да не е опасна за здравето, много хора се страхуват да я използват.

„Не, не вярвам. Аз като я погледна каква е мътна, ми е ясно. Тя не е приятна за гледане, камо ли за пиене.“

Причината за замътняването на язовир „Йовковци“ все още не е ясна. Затова днес местните излязоха на протест

„Такова чудо не е било!“

„За 34 години, които живея в Търново, никога не е имало такава вода.“

„Хората са виновни. Тези, от които зависи!“

„Да се получи яснота защо е така водата. Кога ще се вземе решение?“

Протестиращите поискаха оставката на управителя на ВиК „Йовковци“ и настояха за прокурорска проверка по случая.

#язовир "Йовковци" #вода #Велико Търново

