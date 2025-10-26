Протест във Велико Търново заради мътна вода

Протест се проведе във Велико Търново заради мътна вода. Хората искат отговори защо вече три седмици от чешмите им тече кафява течност. От РЗИ увериха, че водата не е опасна за здравето, макар да е неприятна за пиене.

Иван Георгиев живее в една от най-ниските точки на Велико Търново – квартал „Асенов“. Вече 20 дни купува бутилирана вода и смята, че ВиК-операторът трябва да компенсира потребителите, които плащат сметки за вода, която не могат да ползват.

Иван Георгиев – жител на Велико Търново: „За този месец съм дал около 60 лв., не повече, защото купувам голяма туба… Това е едно безхаберие, което е от доста години. Безхаберие!“

От РЗИ уверяват, че водата отговаря на всички показатели за качество, с изключение на един – този за мътност. Макар и да не е опасна за здравето, много хора се страхуват да я използват.

„Не, не вярвам. Аз като я погледна каква е мътна, ми е ясно. Тя не е приятна за гледане, камо ли за пиене.“

Причината за замътняването на язовир „Йовковци“ все още не е ясна. Затова днес местните излязоха на протест

„Такова чудо не е било!“ „За 34 години, които живея в Търново, никога не е имало такава вода.“ „Хората са виновни. Тези, от които зависи!“ „Да се получи яснота защо е така водата. Кога ще се вземе решение?“

Протестиращите поискаха оставката на управителя на ВиК „Йовковци“ и настояха за прокурорска проверка по случая.