Водата във Велико Търново се избистря, уверяват от РЗИ

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
мътна питейна вода велико търново опасна здравето
Снимка: Архив
Данните от последния мониторинг на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново показват, че водата в града е приемлива за потребителите по показател "мътност". В Горна Оряховица и Лясковец също се отчита значително подобрение.

Преди повече от 10 дни от чешмите на хората, които се водозахранват от язовир "Йовковци" тече вода с жълт и кафяв цвят. От ВиК дружеството обясниха, че това се дължи на проливните дъждове в началото на месеца, вследствие на което се е получило замътяване на язовира.

От РЗИ уверяват, че тази вода не е опасна за здравето на хората, но предписаха на ВиК допълнителна дезинфекция и залпово почистване на водоснабдителните съоръжения. От здравната инспекция увериха, че използването на вода от местните водоизточници - чешми, кладенци и др. крие риск за здравето, тъй като не всички от тях са регистрирани и съответно не подлежат на контрол. Здравните експерти отбелязват, че консумацията на вода от такъв вид водоизточници е лична отговорност на всеки.

#язовир "Йовковци" # Велико Търново #замърсена питейна вода #мътна вода #питейна вода

