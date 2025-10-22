БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

РЗИ: Водата във Велико Търново не е опасна, въпреки че е мътна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

Заради мътната вода в региона расте и напрежението сред хората

велико търново без вода
Слушай новината

До дни се очаква водата във Велико Търново и останалите 7 общини, които се захранват от язовир „Йовковци“ да се избистри, след като повече от 10 дни от чешмите на хората тече кафява и жълта вода. В това увериха днес областният управител, ръководствата на ВиК и РЗИ.

От Регионалната здравна инспекция заявиха, че продължават да извършват ежедневен мониторинг за качеството на водата като според данните в момента тя не е опасна за здравето на хората, но продължава да има неприемлив външен вид.

Заради мътната вода в региона расте и напрежението сред хората. Във Велико Търново се организира протест в неделя. Междувременно общински съветници от града обявиха, че ще сезират прокуратурата за рекет, тъй като близо половин месец потребителите са принудени да се запасяват с минерална вода, а в същото време да плащат 5 лв на кубик. От своя страна управителят на ВиК „Йовковци“ заяви, че потребителите няма как да бъдат компенсирани за неудобството. И в момента се инвестират допълнителни средства за подобряване качеството на водата.

#РЗИ #вода #Велико Търново

Последвайте ни

ТОП 24

Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
1
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
2
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
3
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
4
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5...
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
5
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
6
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Регионални

Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за умишлено убийство
Чете се за: 03:47 мин.
15-годишното момче, което намушка друго в мол в София, не е останало за лечение в "Пирогов" 15-годишното момче, което намушка друго в мол в София, не е останало за лечение в "Пирогов"
Чете се за: 01:15 мин.
Металдетекторите - панацея за проблема с агресията в училищата? Металдетекторите - панацея за проблема с агресията в училищата?
Чете се за: 02:17 мин.
"Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство "Беше я страх": Трагичната хронология на едно тройно убийство
Чете се за: 01:35 мин.
Все по-често кафяви мечки слизат до села и вилни селища Все по-често кафяви мечки слизат до села и вилни селища
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" се разбраха - политически реакции и коментари в кулоари
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София: Работи се по всички версии
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трагедията в Бургаско: Повдигнато е обвинение на извършителя за...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Има ли посегателство срещу институциите и върховенството на закона...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ