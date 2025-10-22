РЗИ: Водата във Велико Търново не е опасна, въпреки че е мътна

До дни се очаква водата във Велико Търново и останалите 7 общини, които се захранват от язовир „Йовковци“ да се избистри, след като повече от 10 дни от чешмите на хората тече кафява и жълта вода. В това увериха днес областният управител, ръководствата на ВиК и РЗИ.

От Регионалната здравна инспекция заявиха, че продължават да извършват ежедневен мониторинг за качеството на водата като според данните в момента тя не е опасна за здравето на хората, но продължава да има неприемлив външен вид.

Заради мътната вода в региона расте и напрежението сред хората. Във Велико Търново се организира протест в неделя. Междувременно общински съветници от града обявиха, че ще сезират прокуратурата за рекет, тъй като близо половин месец потребителите са принудени да се запасяват с минерална вода, а в същото време да плащат 5 лв на кубик. От своя страна управителят на ВиК „Йовковци“ заяви, че потребителите няма как да бъдат компенсирани за неудобството. И в момента се инвестират допълнителни средства за подобряване качеството на водата.