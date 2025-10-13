Мътна питейна вода във Велико Търново - опасна ли е за здравето?

Във Велико Търново са отчетени влошени качества на питейната вода вследствие на проливните дъждове през миналата седмица. Отклоненията са по показател мътност. Каква е причината и има ли опасност за здравето на хората?

Миналата седмица проливните дъждове повишиха почти до критични стойности нивата на реките Янтра и Белица в района на Велико Търново. А в петък от ВИК оператора излязоха със съобщение, че вследствие на големия приток на вода има повишени водни количества и се наблюдава временно замътняване на водата в част от водооснабдителната система. А ВИК операторът изпълнява всички необходими процедури и мерки за нормализиране на качеството на водата, включително промивки на водопреносната мрежа и засилен контрол на параметрите на питейната вода в съответните нормативни изисквания.

Д-р Евгения Недева, директор на РЗИ - Велико Търново: "Към петък нямаше някакви отклонения в показателите на питейната вода, подавана от водооснабдителна зона "Йовковци", с изключение на показател мътност. Всички проби, които са взети от зона "Йовковци", отговарят по микробиологични и химични показатели. Мътността е показател с индикаторно значение. Иначе казано - той дава сигнал за някаква промяна във водата на повърхностния водоизточник, който през последните дни пое доста повече вода, така че замътването е нормален и естествен процес за водоема. Лошото е, че и пречиствателната станция на този етап не може да се справи добре."

Директорът на РЗИ - Велико Търново подчерта, че проби от водата се вземат непрекъснато.

"Водата не е опасна за пиене, но поради това, че тя е неприятна на външен вид, създава един дискомфорт на потребителите. Затова и ние препоръчваме, след като не е приемлива на външен вид, да се консумира бутилирана вода, а за всякакви останали битови нужди тази вода може да се използва. Тя е годна за готвене, за миене, за къпане. Нашият контрол ще продължи. Нови резултати ще има в днешния ден в рамките преди обяд, по отношение на микробиологични показатели, по отношение на мътността - ние следим на всеки час", допълни д-р Недева.

Вижте прякото включване на Мирела Дончева.