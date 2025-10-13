Ремонтът в "Дружба" 2: Променят графика за спиране на топлоподаването

Промяна в графика за големия ремонт на "Топлофикация" в "Дружба" 2. От днес се спира топлоподаването към блоковете с номера 260, 261 и 262 в квартала.

По този начин дейностите по ремонта ще започнат със седмица по-рано от предвиденото, като това трябваше да стане на 20 октомври.

Утре ще започне поетапно спиране на топлоподаването и в блоковете 251, 252 и 253. Там също дейностите започват по-рано от първоначалния график.

Изтеглянето на ремонтните дейности се извършва с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, поясняват от дружеството.





