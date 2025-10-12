БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Топлофикация София" с нов, актуализиран график за спиране на парното и топлата вода в "Дружба 2"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Дружеството изтегля с по-ранна дата спирането на топлоподаването в някои части на квартала

Топлофикация София" има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове с номера 260, 261 и 262 в ж.к. "Дружба 2", съобщиха от дружеството.

От там предприемат действия топлоподаването да бъде спряно от 13 октомври, вместо по първоначалния график на 20 октомври.

Промяна има и за карето от блокове с номера 251, 252 и 253, където спирането на топлоподаването ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември 2025 г.

Изтеглянето на ремонтните дейности се извършва с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, преди началото на отоплителния сезон, съобщават още от "Топлофикация София".

От дружеството прилагат на сайта си актуализиран график с новите срокове за обектите.

В началото на месеца енергийният министър Жечо Станков каза пред ресорната парламентарна комисия, че с директора на "Топлофикация София" са се обединили около становището, че не може топлоподаването в столичния район да бъде спряно за 90 дни и заради това е изготвен подробен график, по който ще се извършват ремонтните дейности. Предвижда се те да обхванат 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.

#топлофикация #София #"Дружба 2" #топлоподаване #топла вода #парно

