"Моржувам, калявам се…": Как жителите на "Дружба" 2 се справят без топла вода?

Започна големият ремонт на "Топлофикация" в София. От днес до 6 октомври се спира топлоподаването в целия квартал "Дружба" 2. Дейностите стартират с монтиране на спирателна арматура, съобщиха от "Топлофикация София". Общата продължителност на ремонта е 90 дни. Топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи.

Симона и тримесечното ѝ бебе се събуждат без топла вода. А притесненията за този период започват още от обявяването на ремонтите.

Симона Стефанова: "Аз се притеснявам най-вече за детето, не се знае дали ще имаме отопление, ще издържи ли електропреносната мрежа, най- вече за детето да е топло вкъщи, да бъде изкъпан."

Златка живее от 40 години в столичния квартал "Дружба". Казва, че никога не се е случвал такъв ремонт.

Златка Чакърова: "Имало е аварии, прекъсвания, но в този период зимата, в студа, това е изключително просто. БНТ: Как се събудихте тази сутрин? - Ами, с променено настроение, притеснение, че ни очаква зима, студ и ремонт в същото време."

Някои от живеещите в квартала вече са купили бойлери и конвектори за отопление, други пък имат друг подход.

Славянка Новакова: "Аз от две години се спасявам с радиаторче, остава да си монтирам и бойлерчето, стига само електропреносната мрежа да издържи." Георги Звезданов: "Психически аз вече се подготвям, моржувам, тренирам, калявам се…" Любомир Милев: "Надявам се да подходят разумно отговорните институции и да спазят това, което са поели като ангажимент."

Включването в инсталацията на всички нови електроуреди може би ще се окаже проблем, смятат гражданите.

Георги Звезданов: "Топлофикация" единствено може да осигурява отоплението за целта, ако искаме да имаме бойлери трябва да имаме усилени контакти, които да тръгват тук от мрежа и да има изводи към всяка една баня във всеки един апартамент." Мартин Владимиров - Център за изследване на демокрацията: "Мрежата на ниско напрежение ще поеме подобно увеличение, това не означава, че не могат да се получат аварии, но най-вероятно няма да се стигне до прекъсване на електрозахранването. Най-добре е да се инвестира в енергийно-ефективен уред, бъдещето на отоплението е електрификацията."

Критика дойде и от местния парламент. От ПП-ДБ обясниха, че времето за ремонт е било крайно неподходящо и че ще се следи стриктно изпълнението му.

Бойко Димитров - председател на общинската група на ПП-ДБ в СОС: "Това е огромен провал на ръководството на "Топлофикация", то така или иначе трябва да си върви, но ако не се справят и с този ремонт, който са поели, те не трябва да останат на своите постове."

От "Топлофикация София" обясниха, че ремонтът е неотложен и няколкократно дружеството е заявило, че извършването му в този момент е абсолютно необходимо за гарантирането на надежден отоплителен сезон. И завиха, че това е единственото възможно решение, тъй като в противен случай съществува сериозен риск от постоянни аварии през зимния период, при които спирането на топлоподаването може да отнеме много повече време. От дружеството напомниха още, че няма да бъде начислявана топлинна енергия на абонатите.