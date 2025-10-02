Цвета Рангелова, "Възраждане": След 21 юли Сарафов не може да бъде и. ф. главен прокурор

Това е очаквана новина в интерес на истината, защото действително така казва закона, така казва Конституцията, че изпълняващият функциите главен прокурор и главният прокурор не са един и същ правен субект. Така коментира в студиото на "Още от деня" депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова решението на Върховния касационен съд, че мандатът на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор е изтекъл на 21 юли.

По думите ѝ, "интересно и необяснимо е упорството на прокурорската колегия и въобще на прокуратурата като цяло… тук не става дума за определено лице, тук става дума за една законова норма, която просто трябва да бъде спазена".

Рангелова подчерта, че Народното събрание трябва най-накрая да избере нови членове на Висшия съдебен съвет:

"Вероятно бихме участвали тогава, когато бъдат предложени кандидати за членове на ВСС, такива, които да не са ярки политически фигури и да не изпращаме там определени партийни функционери на заслужен отдих и висока пенсия."

По повод решението на ПАСЕ да прекрати наблюдението над България, Рангелова заяви:

"Смятам, че наистина законодателната дейност е насочена към усъвършенстване на законодателството в посока разширяване правата на гражданите и демокрация. Проблемът идва в изпълнението на тези закони."

За ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, Рангелова каза:

"За мен като юрист е абсолютно неправилно да се коментират актове на съда. Най-вероятно има доказателства, такива каквито са представени от прокуратурата. Разбира се, че всеки е невинен до доказване на противното, но процесуалният ни закон предвижда при определен вид престъпления… най-тежките мерки за неотклонение."

Депутатът коментира и отношенията между опозиционните партии:

"Освен "Възраждане", в това Народно събрание няма друга опозиция… Очевидно е, че тези политически сили не са опозиции."

