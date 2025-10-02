БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:45 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата към ВКС: Решението не поражда никакви последици за Сарафов

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Актът на НК на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, допълниха оттам

Прокуратурата към ВКС: Решението не поражда никакви последици за Сарафов
Слушай новината

Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС. Това заявиха от прокуратурата.

Актът на НК на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата.

Решението на ВКС не ощетява Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, вкл. решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг.

Информацията от ВКС идва в момент, в който и.ф. главен прокурор участва в Годишен форум на главните прокурори от ЕС, а в понеделник е домакин на Балканския форум на главните обвинители от Югоизточна Европа.

# Борислав Сарафов #прокуратурата # ВКС

Последвайте ни

ТОП 24

След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
1
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
2
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
3
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
4
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
5
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май...
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския "сенчест флот"
6
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Сигурност и правосъдие

ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства
Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо насилие над дете в Каблешково Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо насилие над дете в Каблешково
Чете се за: 01:32 мин.
СОС набира кандидати за съдебни заседатели за Софийски градски съд СОС набира кандидати за съдебни заседатели за Софийски градски съд
Чете се за: 02:30 мин.
Прокуратурата предлага административно наказание за обвиняем за опетняване на знамето на ЕС в София през февруари Прокуратурата предлага административно наказание за обвиняем за опетняване на знамето на ЕС в София през февруари
Чете се за: 01:37 мин.
Благомир Коцев: Получих заплаха за живота на членовете на семейството си Благомир Коцев: Получих заплаха за живота на членовете на семейството си
Чете се за: 01:57 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
6483
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Прокуратурата към ВКС: Решението не поражда никакви последици за Сарафов Прокуратурата към ВКС: Решението не поражда никакви последици за Сарафов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ