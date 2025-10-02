Прокуратурата към ВКС: Решението не поражда никакви последици за Сарафов

Актът на НК на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, допълниха оттам
Решението не поражда никакви последици за и.ф. главен прокурор, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на ВСС, а то може да се отмени от ВАС, не от ВКС. Това заявиха от прокуратурата.
Актът на НК на ВКС обаче ощетява потърпевшите по наказателни дела, по които и.ф. главен прокурор е поискал възобновяване на делата.
Решението на ВКС не ощетява Сарафов, а пострадалите по наказателни дела, вкл. решенията на и.ф. главен прокурор да премести разследването на гибелта на Сияна в София, както и поемането от Националното следствие на делото за катастрофата с АТВ-то в Слънчев бряг.
Информацията от ВКС идва в момент, в който и.ф. главен прокурор участва в Годишен форум на главните прокурори от ЕС, а в понеделник е домакин на Балканския форум на главните обвинители от Югоизточна Европа.