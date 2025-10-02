БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

Даниел Боримиров: Левски има шанс да се пребори за първото място

от БНТ , Репортер: Тереза Мутафчиева
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Изпълнителният директор на "сините" благодари на феновете за помощта през последните години.

Даниел Боримиров: Левски има шанс да се пребори за първото място
Левски има шанс да се пребори за първото място. Това заяви изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров при откриването на 11-тото издание на благотворителния футболен турнир Емил Шарков.

"Има надежда и тази надежда я споделям с всички наши привърженици. Благодаря им от все сърце за помощта, която оказаха през последните няколко години за това, че във всеки изминал мач те се зад отбора. Подкрепят ни, окуражават ни, помагат финансово и това е много важно за нас. Ние им се отблагодаряваме с добрата игра и прозрачността, която показваме през последните години", сподели той в интервю за БНТ.

Боримиров изрази надежда, че съдийството ще остане на заден план в борбата за титлата.

"Тази година имаме възможността да се преборим с Лудгорец и с останалите отбори в шампионата за първото място. Надявам се на финала да успеем да се преборим. Надявам се и съдийството да е на ниво, а не те да се оказват важния фактор във всеки един мач", допълни бившият футболист на столичани.

Вижте целия обект във видеото.

