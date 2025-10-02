БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел: Призовахме властите да спазват нормите на международното право

У нас
Снимка: БТА
Премиерът Росен Желязков коментира от Копенхаген задържането на българина от хуманитарна флотилия за Газа от израелските власти.

"МВнР следи движението на глобалната флотилия "Сумуд" от началото на нейната мисия, участниците в нея са наясно с поетия риск. Сред участниците има и български гражданин - Васил Димитров. Самите участници са наясно, че в Израел има обявено военно положение, така че рискът е осъзнат и поет съзнателно. Ние сме се свързали с израелските власти, информирали сме ги, че има български гражданин, призовали сме ги да спазват нормите на международното право и повече информация ще имаме, когато нашият консул посети Васил Димитров."

