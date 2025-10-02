БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българин е сред задържаните от хуманитарна флотилия за Газа
Теодора Духовникова за сериала на БНТ "Те, вълните": "Искахме да счупим клишето"

Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Телевизионният сериал на БНТ „Те вълните“ спечели специална награда на фестивала „Златна роза“ 2025 – признание за впечатляващия продукционен дизайн, плавното развитие на сюжета и амбициозното жанрово осмисляне. Актрисата Теодора Духовникова, част от звездния екип, сподели в ефира на "Денят започва" какво означава наградата за екипа и за българското кино.

„Тази награда наистина означава много. Искахме да счупим клишето и да направим сериал като тези, които хората вече гледат в световните платформи – без плакатен феминизъм, без да подценяваме зрителя,“ каза Духовникова.

Сериалът, продуциран от БНТ, разглежда връзките между поколенията, премълчаните семейни травми и сложните отношения между жените, като същевременно включва и силни мъжки персонажи.

Според актрисата ключът към успеха на „Те вълните“ е, че сериалът говори за преживяванията на хората по начин, който е автентичен и близък до зрителя:

„Темата за неизказаните неща – това, че не са изчезнали, а продължават да живеят в нас – е в центъра на историята. Трябва да бъдат изказани, изчистени и простени, за да се мине нататък.“

Духовникова също така свърза емоционалното въздействие на сериала с радостта и гордостта, която обществото изпитва от положителни събития:

„Много често хората споделят как сериалът ги докосва. Това облекчение и тези чисти, щастливи сълзи показват, че все още е възможно да се преживее радост и гордост – за народ, за общност, за самите нас.“

Духовникова благодари на БНТ за пълната творческа свобода и подкрепа, което е рядкост в българското телевизионно кино.

„Благодарим на БНТ, че ни оставиха творчески да се разгърнем. Това беше дебют за много от нас и тяхното доверие ни позволи да изразим посланието на сериала по най-добрия начин,“ завърши Духовникова.

Сериалът вече привлича интерес от международни платформи, доказвайки, че качествените български продукции могат да достигнат и да впечатлят широка аудитория.

