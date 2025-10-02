Кризата с безводието - ще се намери ли решение?

"Това е безобразие, което се случва. Това нищоправене на държавата, това е елемент на геноцид да нямаш питейна вода. Министерският съвет се задължи да внесе в Народното събрание план за действие срещу безводието в срок до 3 октомври, до утре, където се надявам в частност, защото не съм го видял, да е предложено решение", заяви в "Денят започва" Асен Личев, бивш служебен министър на околната среда и водите.

По думите му досега няма започната стратегическа мярка за преодоляване на кризата в питейното водоснабдяване.

"Например за Плевен и Ловеч, не са достатъчни водните количества. Законът за водите така го сътвориха, че да може да се регламентира колективната безотговорност", допълни Асен Личев.

В отговор на неговите твърдения министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви пред БНТ, че са обявени няколко неверни неща.

"Първо водопроводната мрежа на довеждащи водопроводи и вътрешна водопроводна мрежа, г-н Личев е забравил загубите във вътрешната мрежа, може да прочете докладите на КЕВР", коментира Манол Генов.

Той подчерта, че проблемите са във вътрешната мрежа.

"Вчера на Министерски съвет специално за Плевен бяха гласувани пари, както и за други невралгични места, които са на воден режим. Г-н Личев каква стратегия заложи, докато беше министър", попита Манол Генов.

От служебните министри идва цялото безхаберие в някои точки и част от режимите, липсата на експерти в звената е от години, каза още Манол Генов.

Вижте още във видеото.