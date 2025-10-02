БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев: Получих заплаха за живота на членовете на семейството си

от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Доставена е пратка в семейния ресторант, адресирана до сестрата на Коцев, съдържаща кутии с пури и надпис на кутиите "Откажете тютюнопушенето - останете живи заради близките си"

От профила си в социалните мрежи арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев твърди, че е получил заплаха за живота на членовете на семейството си.

Причината е доставена пратка в семейния ресторант, адресирана до сестрата на Коцев, съдържаща кутии с пури и надпис на кутиите "Откажете тютюнопушенето - останете живи заради близките си".

Постът в социалните мрежи гласи: "Остави го малолетен под формата на 4 кутии пури с еднакъв надпис. На служител е обяснил, че пратката е за Биляна, сестрата на Благо. Тя обаче не пуши пури. Според експертите това е заплаха за живота. Да останем живи ние или да остане жив Благо".

След разговор с адвокат е подаден сигнал до полицията, образувано е досъдебно производство за закана за убийство, а извършителят се издирва.

Благомир Коцев подозира, че заплахата за живота не е нито случайна, нито се прави в случайно време, като допълва, че ще осветява всяка заплаха и няма да спре да се бори.

"В закона са формулирани 14 предупредителни надписа за рисковете от пушенето. Само един от тях съдържа тези думи - "останете живи". Тези 4 кутии пури са колкото сме ние, възрастните от семейството. Те са и колкото са децата в семейството. Пратката идва дни след известни събития и дни преди други, предстоящи, важни събития. Може би затова и криминалният ум, който е сътворил това послание, е толкова изобретателен", се казва още в поста в социалните мрежи на профила на Благомир Коцев.

