Левски победи Ботев Пловдив с гол на Мустафа Сангаре.

С гол на Мустафа Сангаре, реализиран през второто полувреме, Левски постигна минимална победа с 1:0 при гостуването си на Ботев Пловдив в отложена среща от шестия кръг на Първа лига. Нападателят на "сините“ се разписа в 75-ата минута след асистенция на Акрам Бурас, като преди това на два пъти играчите на Хулио Веласкес уцелиха гредите.

През първото полувреме и двата точни удара дойдоха от Тодор Неделев, но Светослав Вуцов се справи с тях.

В 62-ата минута Мустафа Сангаре бе оставен да засече центриране от корнер, но ударът му мина на сантиметри встрани от лявата греда на Даниел Наумов. Пет минути по-късно централният нападател на гостите отново се извиси в наказателното поле при меко подаване и насочи добре с глава, топката обаче се отби в гредата.

Десет минути по-късно играчите на Хулио Веласкес за пореден път бяха изключително близо до попадение. Радослав Кирилов бе намерен отдясно в и без да се замисля нанесе мощен изстрел от въздуха, срещнал напречната греда на Наумов, който нямаше никакъв шанс за реакция.

Четвърт час преди края все пак „сините“ стигнаха до попадение. Ботев загуби в противниковата половина и Акрам Бурас изведе прецизно Сангаре зад пловдивската защита, а нападателят на Левски завърши елегантно с удар по земя за 0:1.

Така столичният тим се възползва от възможността си и с успеха се върна на върха в класирането с 23 точки, изпреварвайки с точка ЦСКА 1948. Ботев остава на 13-ото място в подреждането със 7 точки, колкото имат и следващите три отбора в класирането - Добруджа, Септември София и Славия. Освен това, "канарчетата" инкасират пета поредна домакинска загуба и остават без победа у дома от началото на сезона.