Легендата на френския футбол Ролан Курбис почина на 72-годишна възраст

Бившият треньор на Олимпик Марсилия и легенда на френския футбол Ролан Курбис почина на 72-годишна възраст.

Курбис е роден в Марсилия и е преминал през академията на легендарния клуб. Той има репутацията на "железен" защитник и е част от отбора на Олимпик Марсилия, който печели дубъл през 1972. Курбис ще завръща в Марсилия като треньор през 90-е години.

Като футболист и треньор той е печелил титлата на Франция и с Монако.

"С Марсилия в сърцето, той изповядваше полурярния и динамичен футбол. Неговият непоправим акцент изразява неговите честен, директен и винаги страстен език", написаха от Олимпик Марсилия.

Ролан Курбис е водил още Бордо, Ланс, Монпелие, както и алжирския УСМ Алже. Сред паметните му мачове е начело на Марсилия, който губи от Монпелие с 0:4, но прави паметен обрат до 5:4. Французинът имаше слабост към хазартните игри и в един момент споделя живота си с италианска графиня.

Ролан Курбис е ранен през 1996, когато мъж стреля с огнестрелно оръжие по президента на Френската футболна федерация, а заблуден куршум се забива в тялото на треньора.

"Светът загуби фин познавач на футбола и на самата игра. Той беше наистина страстен фен на играта. В последните години той коментираше играта пред микрофона със същата страст", каза за него селекционерът на Франция Дидие Дешан.

Сред митичните фрази, които се приписват на Ролан Курбис, са "Да ръководиш Олимпик Марсилия е като да управляваш болид на Формула 1 в центъра на града", "Евра е единственият ляв защитник в света, който от време на време е в засада", "Победа с 3:1 е германският братовчед на нашия успех с 1:0", "С пари не е сигурно, че ще успееш, но без пари е сигурно, че ще се провалиш".