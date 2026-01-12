Жоан Лапорта критикува поведението на Килиан Мбапе след финала за Суперкупата на Испания

Причината - френският нападател попречи на играчите на Реал Мадрид да направят шпалир на Барселона след мача.
Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи критики към нападателя на Реал Мадрид Килиан Мбапе след финала за Суперкупата на Испания, в който каталунците победиха мадридския клуб с 3:2.
„Бях изненадан от поведението на Мбапе. Както при победа, така и при загуба, трябва да бъдеш великодушен и уважителен. Това е спорт; трябва да се държиш нормално. Мисля, че когато спечелихме, показахме уважение към опонентите си, така че не разбирам какво направи Мбапе“, цитира RAC1 думите на Лапорта.
Барселона спечели Суперкупата на Испания за 16-ти път в историята си, което е рекорд за турнира. Реал Мадрид е печелил този трофей 13 пъти.