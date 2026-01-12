БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Във Варна обявиха грипна епидемия
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Как да разпознаем фалшивото евро?
Аякс оставя Фред Грим на поста старши треньор до края на сезона

Спорт
Амстердамският отбор е непобеден в седем мача във всички турнири.

Аякс оставя Фред Грим на поста старши треньор до края на сезона
Снимка: БТА
Аякс (Амстердам) утвърди временния треньор Фред Грим като постоянен наставник с договор до края на сезона, съобщи сайтът sportnieuws.nl.

Телевизия ЕСПН допълни, че решението е било взето късно снощи след успеха с 3:2 нед Телстар като гост в местното първенство. Грим пое поста от Джон Хейтинга, който беше уволнен от Аякс на 6 ноември 2025-а. Първоначално временният наставник трябваше да държи поста до зимната пауза, но поради добрите си резултати, той ще остане до края на сезона.

Под ръководството на Грим, Аякс се изкачи значително в Ередивизи. Сега те са само на три точки зад втория Фейенорд. Амстердамският отбор е непобеден в седем мача във всички турнири.

Миналия сезон Аякс завърши втори в Ередивизи с дефанзивен стил на футбол, замислен от Франческо Фариоли. Техническият директор Алекс Крус искаше да насърчи по-атакуващ стил на игра под ръководството на нов мениджър и затова избра Хейтинга. Когато този план се провали, Крус най-напред уволни треньора, а след това напусна своята позиция. Все пак в Борда на клуба оцениха самокритиката му и го оставиха да изпълвява задачите си докато се намери заместник.

А такъв вече е Жорди Кройф, който ще започне на 1 февруари. Тъй като смяната на техническия директор се извършва през зимата, нямаше смисъл да се сменя старши треньорът преди това и така Грим получи кредит на доверие.

