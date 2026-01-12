Аякс оставя Фред Грим на поста старши треньор до края на сезона

Аякс (Амстердам) утвърди временния треньор Фред Грим като постоянен наставник с договор до края на сезона, съобщи сайтът sportnieuws.nl.

Телевизия ЕСПН допълни, че решението е било взето късно снощи след успеха с 3:2 нед Телстар като гост в местното първенство. Грим пое поста от Джон Хейтинга, който беше уволнен от Аякс на 6 ноември 2025-а. Първоначално временният наставник трябваше да държи поста до зимната пауза, но поради добрите си резултати, той ще остане до края на сезона.

Под ръководството на Грим, Аякс се изкачи значително в Ередивизи. Сега те са само на три точки зад втория Фейенорд. Амстердамският отбор е непобеден в седем мача във всички турнири.

Миналия сезон Аякс завърши втори в Ередивизи с дефанзивен стил на футбол, замислен от Франческо Фариоли. Техническият директор Алекс Крус искаше да насърчи по-атакуващ стил на игра под ръководството на нов мениджър и затова избра Хейтинга. Когато този план се провали, Крус най-напред уволни треньора, а след това напусна своята позиция. Все пак в Борда на клуба оцениха самокритиката му и го оставиха да изпълвява задачите си докато се намери заместник.

А такъв вече е Жорди Кройф, който ще започне на 1 февруари. Тъй като смяната на техническия директор се извършва през зимата, нямаше смисъл да се сменя старши треньорът преди това и така Грим получи кредит на доверие.