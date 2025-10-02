БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В планините вали сняг, шофьорите да бъдат внимателни (СНИМКИ)

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Снимка: Иван Янев
Жълт и оранжев код за валежи и рязко застудяване у нас. От Института по метеорология предупреждават и за превалявания от сняг, най-вече във високите части на планините. Първи сняг на Витоша вече падна тази нощ. Сняг вали и образува покривка на прохода "Петрохан", както и на Белмекен. Вътрешният министър свиква заседание след час, което да обсъди как да се регулира движението по пътищата.

Първи сняг във втория ден на октомври. Както казахте вече има и снежна покривка на Витоша, на Петрохан, на Белмекен. От КАТ предупреждават шофьорите, че специално на "Петрохан" трябва да карат със зимни гуми, защото иначе има риск от инциденти. Шофьорите трябва да внимават и заради гъстата мъгла там, да бъдат внимателни, да не предприемат маневри, които не са необходими. Най-вече защото на отделни участници има лед, който е скрит под снежната покривка и крие опасности.

Анастасия Стойчева, НИМХ: "Най-студено и дъждовно ще бъде в Западна и в Централна България с продължаващото застудяване в планинските райони. Там тези минус 5 градуса ще станат минус 10. Зимна обстановка в планинските райони трябва много внимателно. Заради това, че ще се натрупва и снежна покривка, заради това, че все още има листа в ниската част на планината, ще има падащи дървета и клони."

Синоптиците очакват утре да има снежна покривка и на други места - във високите котловинни полета, в Предбалкана, във западната и в централната част на страната ще се задържа снежната покривка.

Вижте прякото включване Зоя Велинова.

