Първи сняг на Витоша

През изминалата нощ на Витоша падна първият сняг за сезона.

Екипите по снегопочистване са започнали опесъчаване и обработка на двата основни планински пътя (кв.”Драгалевци - х.Алеко” и кв.”Бояна” - м.Златните мостове”). Към момента обстановката е спокойна, няма данни за паднали клони или други усложнения, възпрепятстващи движението, съобщиха от Столична община.

Още от миналата година е въведено нощно почистване: Пътищата до хижа "Алеко" (от Драгалевци) и до местността "Златните мостове" (от Бояна) бяха затваряни за автомобили през нощта (от 3:00 ч. до 7:00 ч.) за цялостно и безпрепятствено почистване и разширяване на пътните платна.

Призовава се шофьорите, които планират да посетят Витоша, да бъдат напълно оборудвани за зимни условия (със зимни гуми и вериги) и да се съобразяват с препоръките за движение и паркиране от органите на терен.

Работим активно за подобряване на достъпа и за реализирането на цялостна визия за Витоша, за да може планината да бъде безопасна и достъпна за всички столичани целогодишно, допълват от СО.