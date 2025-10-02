Политически коментари след отпадането на наблюдението на ПАСЕ

Отпадането на наблюдението на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа над България стана повод за коментари от политиците в парламента тази сутрин. Наблюдението, което продължава 27 години, до момента проследяваше развитието на страната ни в различни области.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: "Президентът зададе тон да се казва на медиите какви синхрони да си извадят – нали, аз какъв синхрон бих извадил днес: вчера ПАСЕ, след 27 години, падна мониторинговият механизъм за България. Като се счита, че устойчиво се гради демокрацията, аз бих си поръчал в кавички такъв синхрон. Трябваше да дойде това управление с тези партии, за да падне и този механизъм."

Георги Георгиев, министър на правосъдието: "На първо място – напредък по отношение на защита правата на човека; на второ място – правосъдната реформа; на трето място – защитата в областта на домашното насилие. Наред с това - антикорупционното законодателство. Изрично отбелязвам трайната политическа воля на кабинета за изпълнение на ангажиментите."

Делян Пеевски – председател на ДПС: "Къде са ПП-ДБ днес – партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Национално предателство на тези хора. Те са предатели. Надежда Йорданова визирам."

Станислав Балабанов – ИТН: "Логично Северна Македония са гласували против. Има нещо друго, което е неразбираемо и поражда отвращение и недоумение. Има един глас "въздържал се" – един от 105 гласували. Гласът, който се е въздържал, е български – Надежда Йорданова. Няма по-антибългарско гласуване от това. Госпожо Йорданова, призовавам ви да обясните действията си. Защо работите срещу интересите на България, докато партията ви се нарича „Демократична България“?

Атанас Славов – ПП-ДБ: "По този механизъм редица препоръки остават. Имаме проблеми с върховенството на правото, имаме проблем с правосъдието, имаме проблеми с прокуратурата – всичко това остава на масата, това е включено в доклада. Има включен и абзац за политическите арести. Нека не се заблуждаваме, че България е завършена правова държава. Да се опитаме да си свършим работата – да изпълним онези препоръки и да покрием очакванията на гражданите за независим съд и отчетна прокуратура."

Драгомир Стойнев – председател на ПГ на БСП: "Специално искам да благодаря на Сергей Станишев – това е човекът, който изнесе най-голямата битка, тъй като аз знам какво направи – именно този доклад да бъде успешен, и на Наталия Киселова, която пред мен проведе ключов разговор. Да благодаря на всички отговорни български политици, които защитиха националния интерес."