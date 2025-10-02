БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Политически коментари след отпадането на наблюдението на ПАСЕ

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Запази
Политически коментари след отпадането на наблюдението на ПАСЕ
Слушай новината

Отпадането на наблюдението на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа над България стана повод за коментари от политиците в парламента тази сутрин. Наблюдението, което продължава 27 години, до момента проследяваше развитието на страната ни в различни области.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: "Президентът зададе тон да се казва на медиите какви синхрони да си извадят – нали, аз какъв синхрон бих извадил днес: вчера ПАСЕ, след 27 години, падна мониторинговият механизъм за България. Като се счита, че устойчиво се гради демокрацията, аз бих си поръчал в кавички такъв синхрон. Трябваше да дойде това управление с тези партии, за да падне и този механизъм."

Георги Георгиев, министър на правосъдието: "На първо място – напредък по отношение на защита правата на човека; на второ място – правосъдната реформа; на трето място – защитата в областта на домашното насилие. Наред с това - антикорупционното законодателство. Изрично отбелязвам трайната политическа воля на кабинета за изпълнение на ангажиментите."

Делян Пеевски – председател на ДПС: "Къде са ПП-ДБ днес – партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Национално предателство на тези хора. Те са предатели. Надежда Йорданова визирам."

Станислав Балабанов – ИТН: "Логично Северна Македония са гласували против. Има нещо друго, което е неразбираемо и поражда отвращение и недоумение. Има един глас "въздържал се" – един от 105 гласували. Гласът, който се е въздържал, е български – Надежда Йорданова. Няма по-антибългарско гласуване от това. Госпожо Йорданова, призовавам ви да обясните действията си. Защо работите срещу интересите на България, докато партията ви се нарича „Демократична България“?

Атанас Славов – ПП-ДБ: "По този механизъм редица препоръки остават. Имаме проблеми с върховенството на правото, имаме проблем с правосъдието, имаме проблеми с прокуратурата – всичко това остава на масата, това е включено в доклада. Има включен и абзац за политическите арести. Нека не се заблуждаваме, че България е завършена правова държава. Да се опитаме да си свършим работата – да изпълним онези препоръки и да покрием очакванията на гражданите за независим съд и отчетна прокуратура."

Драгомир Стойнев – председател на ПГ на БСП: "Специално искам да благодаря на Сергей Станишев – това е човекът, който изнесе най-голямата битка, тъй като аз знам какво направи – именно този доклад да бъде успешен, и на Наталия Киселова, която пред мен проведе ключов разговор. Да благодаря на всички отговорни български политици, които защитиха националния интерес."

#ПАСЕ #наблюдение #мониторинг #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
1
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
3
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
4
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
5
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
6
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Политика

"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от Израел българин и как реагираха българските власти? (ОБЗОР)
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от Израел българин и как реагираха българските власти? (ОБЗОР)
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел: Призовахме властите да спазват нормите на международното право Премиерът Желязков за задържания българин от Израел: Призовахме властите да спазват нормите на международното право
Чете се за: 00:57 мин.
НА ЖИВО: Законови промени за избор на шеф на ДАНС ще обсъждат депутатите НА ЖИВО: Законови промени за избор на шеф на ДАНС ще обсъждат депутатите
Чете се за: 00:52 мин.
Правителството обеща 5% увеличение на вдовишката добавка Правителството обеща 5% увеличение на вдовишката добавка
Чете се за: 03:00 мин.
Мартин Димитров: Правителството готви вдигане на данъци и осигуровки - това е обществена тайна Мартин Димитров: Правителството готви вдигане на данъци и осигуровки - това е обществена тайна
Чете се за: 02:52 мин.
Премиерът Росен Желязков: България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“ Премиерът Росен Желязков: България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от Израел българин и как реагираха българските власти? (ОБЗОР)
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред задържаните от Израел Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред задържаните от Израел
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Екоминистерството с призив: Следете прогнозата, предстои опасно време Екоминистерството с призив: Следете прогнозата, предстои опасно време
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Първи сняг на Витоша Първи сняг на Витоша
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
НА ЖИВО: Законови промени за избор на шеф на ДАНС ще обсъждат...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Започва големият ремонт на "Топлофикация" в столичния...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Теодора Духовникова за сериала на БНТ "Те, вълните":...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ