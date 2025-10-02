Депутатски престрелки: Кои ще бъдат шефовете на службите?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред
У нас
Промените за избор - на първо четене в Народното събрание

Снимка: БГНЕС
С три законопроекта управляващите предлагат ръководителите на службите - ДАНС, ДАР и ДАТО да се избират от Народното събрание, а не както беше досега да се назначават с указ на президента.

"Ще гласуваме въздържал се. Няма как да подкрепим опита на правителството и мнозинството да назначи човека на Пеевски - Деньо Денев за шеф на ДАНС. Не можем да твърдим, че тази промяна противоречи на Конституцията. Въпросът е за баланса. Има резон да остане балансът без значение кой е президентът и правителството да направи опити да предложи и други хора, защото Деньо Денев не е единственият възможен шеф на ДАНС", заяви Божидар Божанов, ПП-ДБ.

"Месеци наред много пъти и по-дълго службите стоят обезглавени или част от тях, или няколко от тях - в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар. Еднолично назначаваше шефовете на служби и сега, когато някой не му харесва, той го спира. А службите трябва да работят, защото ако има една тема, която да ни тревожи толкова много, че да разваля съня ни - това е войната. Светът уверено върви към война. В това време ние трябва да имаме много силни служби", подчерта лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"За законите - ще ги подкрепим. Радев прекали - това не е игра, това е държава. Той си играе като един политик. Надявам се да спре да използва президентството повече - и офисите, и колите за своята партия. В момента в президентството се пишат устави и се прави партия, викат се хора, събират се бивши областни управители, военни, полицаи и се прави партия. Той няма първо да ползва сградата, институцията и всичко останало да прави партията си. Румене, излез!", коментира Делян Пеевски, председател на "ДПС - Ново начало".

"Категорично няма да подкрепим тези предложения, защото те обезсмислят президентската институция. Дразнещо е когато личните отношения вземат превес над институционалния диалог", допълни лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Когато институциите не си говорят, когато няма диалог между институциите, когато има блокаж на националната сигурност, трябва да се намеси българският парламент при положение, че президентът и Министерският съвет не могат да се разберат кои да бъдат ръководните органи на тези служби българският парламент да си влезе във функциите. Тук пред вас ще има дебати", заяви Драгомир Стойнев, председател на ПГ на "БСП - Обединена левица".

"За службите "против", защото службите все повече се овладяват от Пеевски и Борисов", каза още Ивелин Михайлов, лидер на "Величие".

# Народно събрание #шефове на службите #промени #Парламент

