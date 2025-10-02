Решаването на водната криза първа точка - ще подкрепят ли депутатите парите за Плевен?

Парламентът промени дневния си ред и включи като първа точка обсъждането на парите за решаване на водната криза в Плевен.

Това трябва да стане с промени в бюджета за тази година.

"Да, тези средства са меко казано належащи. Да, ние ще ги подкрепим, защото няма друг изход. Но това не значи, че няма да бъдат откраднати от фирмите на ГЕРБ, на Пеевски и на всички други, свързани с местната власт. Големият проблем е липсата на стратегическо мислене, на политики от страна на правителството", заяви Цончо Ганев от "Възраждане".

"Целта на закона не е да се дадат още 10 млн. на Плевен, а Плевен се отказват от част от своите проекти за сметка на това да имат повече проекти за ВиК инфраструктура", допълни Делян Добрев, председател на бюджетна комисия, ГЕРБ-СДС.

"Да. Ние ще подкрепим парите за Плевен, само че трябва да разберем как ще бъдат разходени. Първата причина е строго политическа, г-н Добрев, а именно, че кметът е от ГЕРБ и вие носите отговорност за това. И най-малко, дори и директно да се договарят, вие трябва да излезете и да кажете - тези пари ще бъдат изразходени прозрачно. До момента не сме го чули", коментира Йордан Иванов, ПП-ДБ.

"Тук в пленарна зала виждаме едно обикновено политиканстване. Да ми говорите вие за прозрачност на процедури, при които варненският ви кмет краде 20%, а софийският ви кмет краде 6% и записите ги чухме всички. И вие да излизате тук и цяла сутрин да късате риза как щяло да се краде. Ама чакайте, те вашите кметове крадат, не нашите", заяви Делян Добрев, председател на бюджетна комиися, ГЕРБ-СДС.

"Желанието ни е днес и на второ четене да бъдат приети промените в бюджета, така че наистина хората в Плевен да усетят, че започват да им се решават проблемите. Ако нямаше правителство, сега щяхме да имаме предсрочни избори, щяхме да сме в кампания и едва ли някой щеше да реши проблемите на плевенчани, както и на останалите граждани в държавата", коментира Драгомир Стойнев. "БСП - Обединена левица".

"Считам, че във водния сектор наблюдавам сериал от кризи, които сякаш умишлено се предизвикват. Като дойде кризата, само толкова много лесно усвояваме по 10, по 20 по 30 млн. под масата", коментира Виолета Коритарова, МЕЧ.

"Величие" ще подкрепим тези промени, въпреки че ви съобщавам най-официално. Ние знаем, че тези пари ще бъдат откраднати", каза още Красимира Катинчарова, "Величие".