БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"С една инжекция не става нищо": Панацея ли е ваксината срещу шарката по дребните животни?

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

Животновъдите против - в протестна готовност са

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Фермери дават срок на Министерство на земеделието до понеделник да обяви решение за ваксинация срещу шарката по дребните животни у нас. Животновъди обявиха,че са в протестна готовност. Те планират да посрещнат Европейския комисар по земеделие Кристоф Хансен, който на 9 октомври пристига у нас, със затворени пътища. Спорът "за" и "против" ваксинацията продължава.

Симеон Караколев, съпредседател на НОКА: "Медицината отдавна е измислила панацеята за болестта шарка. Това е ваксината. А това дали някой го устройва или не е друга тема. Дали някой ще загуби пари или не - това е друга тема."

Владислав Михайлов, председател на Асоциацията на млекопреработвателите: "Ние сме категорично против прилагането на ваксина, тъй като тази мярка просто няма да подейства. Прилагането на ваксина и смятането, че това е една панацея, това е някаква фантастика. Не си мислете, че с една инжекция на животните ще престане шарката. Няма да стане нищо".

#"За" и "против" #шарката по животните #ваксина

Последвайте ни

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
2
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
3
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
4
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
5
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
6
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Регионални

Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Катастрофа затруднява движението край село Железница Катастрофа затруднява движението край село Железница
Чете се за: 00:32 мин.
Катастрофа в Луковитско взе две жертви Катастрофа в Луковитско взе две жертви
Чете се за: 00:37 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
Чете се за: 02:32 мин.
Надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора, откриха криминалисти в Разград Надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора, откриха криминалисти в Разград
Чете се за: 01:17 мин.
Екоминистерството с призив: Следете прогнозата, предстои опасно време Екоминистерството с призив: Следете прогнозата, предстои опасно време
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от Израел българин и как реагираха българските власти? (ОБЗОР) "Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от Израел българин и как реагираха българските власти? (ОБЗОР)
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
В планините вали сняг, шофьорите да бъдат внимателни (СНИМКИ) В планините вали сняг, шофьорите да бъдат внимателни (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Сарафов прехвърли разследването за малтретирано дете в Каблешково на прокуратурата във Варна Сарафов прехвърли разследването за малтретирано дете в Каблешково на прокуратурата във Варна
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Депутатски престрелки: Кои ще бъдат шефовете на службите?
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Катастрофа в Луковитско взе две жертви
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Как се обучават кучета спасители към ПСС? (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
Галерия
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ