"С една инжекция не става нищо": Панацея ли е ваксината срещу шарката по дребните животни?

Фермери дават срок на Министерство на земеделието до понеделник да обяви решение за ваксинация срещу шарката по дребните животни у нас. Животновъди обявиха,че са в протестна готовност. Те планират да посрещнат Европейския комисар по земеделие Кристоф Хансен, който на 9 октомври пристига у нас, със затворени пътища. Спорът "за" и "против" ваксинацията продължава.

Симеон Караколев, съпредседател на НОКА: "Медицината отдавна е измислила панацеята за болестта шарка. Това е ваксината. А това дали някой го устройва или не е друга тема. Дали някой ще загуби пари или не - това е друга тема."

Владислав Михайлов, председател на Асоциацията на млекопреработвателите: "Ние сме категорично против прилагането на ваксина, тъй като тази мярка просто няма да подейства. Прилагането на ваксина и смятането, че това е една панацея, това е някаква фантастика. Не си мислете, че с една инжекция на животните ще престане шарката. Няма да стане нищо".