ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опасно време: Значителни валежи и вятър от 90 км/ч днес и в петък

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази

Температурите още ще се понижат

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Средиземноморският циклон пристигна - в близките часове валежите бързо ще обхванат цялата страна и ще са продължителни. В Западна и в Централна България се очакват най-значителни количества до близо 65 л/кв.м общо за денонощието - в сила е код оранжево, това е втора степен на опасност. Ще бъде и много ветровито, особено в Източна България, където е в сила код жълто и се очакват пориви на североизточния вятър до близо 90 км/ч.

Температурите още ще се понижат и вече в цялата страна. Максималните ще са предимно от 8° до 13°, по-високи ще са само по Черноморието 15-18°, в София около 8°.

През нощта по високите западни полета и в Западния Предбалкан дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг. Съществена промяна не се очаква и през следващото денонощие. Ще остане облачно, със значителни, повсеместни валежи от дъжд, в планинските райони на около 600 метра вече ще вали сняг, в Предбалкана и високите полета на Западна България и мокър сняг. За цялата страна е обявено предупреждение от първа и втора степен за валежи и силен вятър.

Чак към края на деня валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, в западните части ще е умерен от северозапад. Температурите ще са с малък денонощен ход - дневните ще са между 6° и 11°, по Черноморието все още малко по-високи, в София около 5°.

Облачно и с валежи от дъжд ще бъде и по Черноморието. Там ще остане ветровито, със силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето продължава да се усилва и ще бъде около 4 бала.

В планините също ще е облачно, с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър, посоката ще е от изток-югоизток.

Валежи се очакват и в събота - главно в централните и в източните райони от страната, но ще са вече на по-малко места, по-слаби и в процес на спиране. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са от 1° до 6°, по-високи по морския бряг. Максималните ще са предимно между 13° и 18°.

В неделя ще е слънчево и почти тихо, сутринта с намалена видимост в равнините и условия за слана в котловините. Дневните температури ще се повишат слабо. В началото на новата седмица ще се повишат и сутрешните, а с тях ще се повиши и облачността. Валежи обаче се очакват само на отделни места.

#времето #валежи #силен вятър #прогноза за времето #сняг #дъжд

Последвайте ни

