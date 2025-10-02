Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"

Оранжев и жълт код за валежи и рязко застудяване у нас. Почти в цялата страна вали дъжд. По високите места той премина в сняг. Проходът "Петрохан" е труднопроходим и блокиран заради закъсали коли. АПИ предупреди шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми. Вътрешният министър свика спешно съвещание на екипите, отговорни за регулирането на движението.

Истинска зима е на прохода "Петрохан". Над 12 часа вече не спира да вали сняг. Температурата е около минус 1 градуса. Снежната покривка вече е около 10 сантиметра на места. Ситуацията се усложни в късния следобед заради много шофьори, които не бяха с подготвени автомобили за тези зимни условия. Много от тях караха с летни гуми, а това допълнително усложни обстановката заради заледени участъци на места.

снимки: АПИ

Въпреки, че от обяд започна снегопочистването от Областното пътно управление, на терен бяха три машини, към момента вече са около 6-7. Образува се километрична колона от автомобили. За около час хората бяха блокирани на пътя. Помагаха си дори сами, за да се изтеглят сами от пътя авариралите автомобили, докато на терен дойде и екип на "Пътна полиция", който също оказваше съдействие и започна да регулира трафика. Към момента вече няма колони и движението е спокойно.

Вижте прякото включване на Мирослава Георгиева