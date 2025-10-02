БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:45 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

От АПИ предупреждават шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Оранжев и жълт код за валежи и рязко застудяване у нас. Почти в цялата страна вали дъжд. По високите места той премина в сняг. Проходът "Петрохан" е труднопроходим и блокиран заради закъсали коли. АПИ предупреди шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми. Вътрешният министър свика спешно съвещание на екипите, отговорни за регулирането на движението.

Истинска зима е на прохода "Петрохан". Над 12 часа вече не спира да вали сняг. Температурата е около минус 1 градуса. Снежната покривка вече е около 10 сантиметра на места. Ситуацията се усложни в късния следобед заради много шофьори, които не бяха с подготвени автомобили за тези зимни условия. Много от тях караха с летни гуми, а това допълнително усложни обстановката заради заледени участъци на места.

снимки: АПИ

Въпреки, че от обяд започна снегопочистването от Областното пътно управление, на терен бяха три машини, към момента вече са около 6-7. Образува се километрична колона от автомобили. За около час хората бяха блокирани на пътя. Помагаха си дори сами, за да се изтеглят сами от пътя авариралите автомобили, докато на терен дойде и екип на "Пътна полиция", който също оказваше съдействие и започна да регулира трафика. Към момента вече няма колони и движението е спокойно.

Вижте прякото включване на Мирослава Георгиева

# опасно време #жълт и оранжев код #прохода Петрохан # прохода "Петрохан" #валежи от дъжд и сняг #опасност от наводнения

Последвайте ни

ТОП 24

След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
1
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
2
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
3
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
4
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
5
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май...
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския "сенчест флот"
6
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Общество

НИМХ: Няма преливане на реки, очакват се обаче интензивни валежи
НИМХ: Няма преливане на реки, очакват се обаче интензивни валежи
Представят официално реставрираната втора статуя от Хераклея Синтика Представят официално реставрираната втора статуя от Хераклея Синтика
Чете се за: 02:52 мин.
Управителят на БНБ: С еврото България не губи, а печели суверенитет Управителят на БНБ: С еврото България не губи, а печели суверенитет
Чете се за: 00:55 мин.
Теодора Духовникова за сериала на БНТ "Те, вълните": "Искахме да счупим клишето" Теодора Духовникова за сериала на БНТ "Те, вълните": "Искахме да счупим клишето"
Чете се за: 02:37 мин.
Кризата с безводието - ще се намери ли решение? Кризата с безводието - ще се намери ли решение?
Чете се за: 02:00 мин.
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то "Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Вятър с пориви над 100 км/ч и силно вълнение в Бургас Вятър с пориви над 100 км/ч и силно вълнение в Бургас
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След задържането на българина: Властите у нас призоваха Израел да спазва международното право След задържането на българина: Властите у нас призоваха Израел да спазва международното право
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
На фона на скандали в парламента: НС отпусна над 10 милиона за водната криза в Плевен (ОБЗОР) На фона на скандали в парламента: НС отпусна над 10 милиона за водната криза в Плевен (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Желязков: Опитите за нелегално преминаване на границата са намалели...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Прокуратурата към ВКС: Решението не поражда никакви последици за...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ