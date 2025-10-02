АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми

Във високопланинските райони дъждът преминава в сняг. Шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми, да се движат внимателно, със съобразена скорост и без рискови изпреварвания. Прогнозите на метеоролозите са за обилни валежи от дъжд, които във планинските проходи е възможно да преминават в сняг, съобщиха от АПИ.

В момента сняг вали на прохода "Петрохан" и трасето се обработва от снегопочистващи машини, за да се осигури безопасността на пътуващите.

Областните пътни управления и пътноподдържащите дружества следят метеорологичните прогнози и са в готовност за предприемане на необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони, където при ниски температури и валежи има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин.

Очаква се в периода 1-15 ноември, в зависимост от метеорологичните условия, да бъде въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в цялата страна. Ако прогнозите на синоптиците предвидят трайно понижение на температурите е възможно зимното поддържане във високопланинските райони и проходите, където температурите са по-ниски и има предпоставки за хлъзгавост и заледявания особено рано сутрин, да бъде въведено и по-рано. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо при прогноза за влошаване на времето, за да се осигури проходимостта на пътищата.

снимки: АПИ

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да започнат подготовката на автомобилите си за движение през зимните месеци, да не чакат първите минусови температури, и да следят за доброто техническо състояние на превозното средство.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.