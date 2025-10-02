БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:45 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Два пътни инцидента блокираха трафика от Монтана за София

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
апи планинските райони дъждът преминава сняг шофьорите тръгват път подходящи гуми
Снимка: прохода Петрохан/АПИ
Слушай новината

Два пътни инцидента тотално блокираха трафика от Монтана за София. Автомобил с каравана е препречил пътя от южната страна на прохода “Петрохан” и е блокирал движението.

Заради инцидента и в двете пътни платна продължават да се образуват дълги колони, което затруднява специализираната техника, която трябва изтегли закъсалия автомобил. На прохода работи и снегопочистваща техника, съобщиха за БНТ от ОПУ - Монтана.

Движението по главен път Е-79 между Монтана и Сумер, което беше блокирано заради друго ПТП повече от час, вече е възстановено, но се извършва в една лента за двете посоки.

От МВР призовават за търпение и съобщават, че в най-кратък срок, ще бъдат отворени и двете ленти.

Областния управител на Монтана призова пътуващите да избягват “Петрохан” и предупреди, че е възможно падане на големи дървета на пътното платно, тъй като все още листата на дърветата задържат много сняг, заради което може да се счупят.

Към момента трафика в Северозападна България е затруднен заради лошото време, а основна причина за леките инциденти е човешката несъобразителност и това, че много от шофьорите не са подготвени за зимните условия.

#прохода Петрохан # прохода "Петрохан" #главен път Е-79 #пътни инциденти

Последвайте ни

ТОП 24

Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
1
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
2
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
3
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
4
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
5
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
6
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Регионални

АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми
Ще разрешават движението в аварийните ленти в участъци с ремонт по магистралите "Тракия" и "Хемус" Ще разрешават движението в аварийните ленти в участъци с ремонт по магистралите "Тракия" и "Хемус"
Чете се за: 05:17 мин.
Представят официално реставрираната втора статуя от Хераклея Синтика Представят официално реставрираната втора статуя от Хераклея Синтика
Чете се за: 02:52 мин.
Сблъсък с две коли затвори пътя Велико Търново - Габрово Сблъсък с две коли затвори пътя Велико Търново - Габрово
Чете се за: 00:30 мин.
Срина се системата за проверка на глоби в КАТ Срина се системата за проверка на глоби в КАТ
Чете се за: 00:35 мин.
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да тръгват на път с подходящи гуми
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг, шофьорите да...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на производства
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Срина се системата за проверка на глоби в КАТ
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ