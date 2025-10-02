Два пътни инцидента блокираха трафика от Монтана за София

Два пътни инцидента тотално блокираха трафика от Монтана за София. Автомобил с каравана е препречил пътя от южната страна на прохода “Петрохан” и е блокирал движението.

Заради инцидента и в двете пътни платна продължават да се образуват дълги колони, което затруднява специализираната техника, която трябва изтегли закъсалия автомобил. На прохода работи и снегопочистваща техника, съобщиха за БНТ от ОПУ - Монтана.

Движението по главен път Е-79 между Монтана и Сумер, което беше блокирано заради друго ПТП повече от час, вече е възстановено, но се извършва в една лента за двете посоки.

От МВР призовават за търпение и съобщават, че в най-кратък срок, ще бъдат отворени и двете ленти.

Областния управител на Монтана призова пътуващите да избягват “Петрохан” и предупреди, че е възможно падане на големи дървета на пътното платно, тъй като все още листата на дърветата задържат много сняг, заради което може да се счупят.

Към момента трафика в Северозападна България е затруднен заради лошото време, а основна причина за леките инциденти е човешката несъобразителност и това, че много от шофьорите не са подготвени за зимните условия.