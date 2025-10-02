БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре

У нас
Информацията е от Европейската система за предупреждения при наводнения

Във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи министър Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР. Ще бъде обсъдена готовността на институциите за и координация на действията за осигуряване на безопасността на населението.

Присъстват представители на министерствата на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, енергетиката, Националния институт по метеорология и хидрология и Националното сдружение на общините в Република България.

"Освен прогнозите на синоптиците тази сутрин в националния оперативен център е постъпила официална информация от Европейската система за предупреждения при наводнения за очаквано усложнение на ситуацията на 3 октомври в определени области в страната. Знаете в момента и на "Петрохан" вали сняг, почиства се. Тук са представени основните институции, които имат компетентности и отговорности за решаване на възникнали проблеми в такава обстановка. Очаквам в оперативен порядък да направим преглед на готовността за действие и координация на силите и средствата, така че да гарантираме безопасността на хората и ограничаване на вредоносните последици. Като направим този преглед, ще си изясним каква е ситуацията и възможностите пре приближаващата зима. Министерството на околната среда и водите, съответно НИМХ ще представят актуалната информация за обстановката и прогноза за високи речни нива., от Министерство на земеделието за състоянието на напоителната система, каналите, от Министерство на регионалното развитие - доклад за осигуряване на планинските проходи и основните пътни артерии. Обезпечаване на непрекъснатост на железопътния транспорт и съобщенията е темата за доклад на ресорното министерство. По въпроса за аварийната защита на електропроводите и осигуряване на непрекъснатост на енергодоставките ще докладва Министерството на енергетиката. Готовността за реакции и наблюдение на критичните места по общини и населени места е темата на Националното сдружение на общините. По линия на МВР - отговорностите за действия при усложнена обстановка - ранно предупреждение, оповестяване са концентрирани върху ГДПБЗН и областните дирекции на МВР в страната", каза вътрешният министър Даниел Митов.

