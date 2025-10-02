БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вятър с пориви над 100 км/ч и силно вълнение в Бургас

Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пристанището в морския град е затворено от тази сутрин

вятър пориви 100 силно вълнение бургас
Снимка: БНТ
Силен ураганен вятър с пориви, достигащи до 100 км в час, връхлетя днес Южното Черноморие. Най-сериозно е положението в Бургас, където поривите затрудняват движението на плавателни съдове.

Поради опасните условия Пристанище Бургас е затворено от тази сутрин за маневри и всякакъв вид плавателна дейност.

Вълнението на морето достигна 4 бала, а вълните се издигат до два и половина метра, което в комбинация със силния вятър прави акваторията изключително опасна.

По данни на метеорологичната служба в града североизточен вятър ще се запази и през следващите часове.

