АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:45 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

Жечо Станков: Ще подпомогнем бизнеса, така че да не вдига цените на стоките

Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Цената над 240 лева на мегаватчаса изцяло ще бъде поемана от държавата, заяви министърът

"Битовите потребители от юли месец, ако не бяхме предоговорили нашия ангажимент с Еврокомисията щяха да плащат 46% по-висока цена на на енергията. Успяхме да предпазим всички битови потребители от това. Това сега ще направим с бизнеса. Утре на МС ще приемем специална програма, с която да защитим небитовите потребители като за енергоемкия бизнес ще има допълнителни мерки, с които да ги подпомагаме", това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков в "Още от деня".

"Ще подпомогнем бизнеса, така че да не вдига цените на стоките, заяви министърът. Цената над 240 лева на мегаватчаса изцяло ще бъде поемана от държавата на база средната цена на борсата".

Доминиращата роля на България в Югоизточния район е доказана. Ние сме били и сме и целта в момента да продължим да бъдем нетен износител на енергия в региона. Уникалният енергиен микс, който имаме между ядрена централа, водноелектрически централи, въглищните ни централи, естествено, и не на последно място слънцето и вятърът ни дават уникалния микс, с който да захранваме не само България, но и целия регион. Балансиращата и доминиращата роля я имаме и в момента, каза още той.

Като говорим за пълна кошница, заяви Станков, проектите са в етап на изпълнение. Безспорно ядрената мощ е много важна за България, допълни енергийният министър.

"Ние сме с над 50-годишна история. Над 70% от населението подкрепя строителството на нови централи. Но малките модулни реактори са нещо, което сега проучваме като технология".

На въпрос дали да се очаква увеличаване на цената на газа преди зимата, министърът отговори, че "това зависи изключително много от световните пазари, но на база на дългосрочния договор, който имаме с колегите от Азербайджан, и предвидливите доставки навреме , които направихме от САЩ, аз мисля, че ще устоим да няма съществени флуктуации в цената на природния газ, която да оказва влияние на цените на стоките и услугите на битовите потребители и въобще на бизнеса".

По отношение на "Боташ" Жечо Станков заяви, че "ще говори с цифри".

"По време на служебните правителства преди мен този договор е използван на 12% или само 12% от капацитета ми е бил употребявам. Откакто аз ръководя Министерство на енергетиката капацитетът, който употребяваме е 30%. Не ме разбирайте погрешно - това не прави договорът по-добър".

До момента 4 кораба с втечнен газ по 1 милион мегаватчаса са доставени по този договор, посочи енергийният министър. Не е доставен повече втечнен газ, защото "консумацията на страната ни не изисква по-големи количества и защото няма желаещи да доставят по този път".

"Знаете ли колко струва да си поръчате винетка от Гърция, за да си доставите газа - 3,50 евро. А знаете ли колко струва това по договора ни с "Боташ"? - 10 долара или близо 9 евро".

Е, коя винетка бихте си купили - тази през Гърция или през Турция, попита той.

По отношение на европейската забрана за внос на петрол от Русия Жечо Станков поясни:

"След месец стартираме сондажа в дълбоко Черно море. Аз съм обнадежден, понеже сондажът е изключително близко до турската територия, където колегите от Турция регистрираха търговско откритие за над в милиарди кубични метра газ, това ще ни даде допълнителна възможност".

Енергийният министър по отношение на задълженията на "Булгаргаз" поясни, че от 2015 до 2021 година, когато той е бил заместник-министър задълженията на дружеството са били 0.

Да предложим на турската страна "само това, което пренасяме и само, когато имаме нужда, само това да бъде заплащано, а не на дневна база да дължим по милион и 50 хиляди".

Вижте целия разговор във видеото

