След задържането на българина: Властите у нас призоваха Израел да спазва международното право

Българин, част от хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд", е задържан от Израелските венноморски сили. Васил Димитров, който е от София, сам съобщава за задържането с видео в социалните мрежи. Мъжът призовава правителството да се намеси.

Българският премиер Росен Желязков заяви, че страната ни е призовала израелските власти да спазват нормите на международното право.

Очаква се българския консул в Тел Авив да посети Димитров.

Във флотилията участват около 500 активисти от различни държави и 40 цивилни кораба, които пренасят хуманитарна помощ за ивица Газа. Задържана е в израелски води, след предупреждение, че навлиза във военна зона.

"Казвам се Васил Димитров и съм от София, България".



С тези думи Васил Димитров започва видеото, в което обяснява, че против волята му е отвлечен и държан от израелските окупационни сили. Васил е част от екипажа на флотилията "Глоубъл Сумуд", която превозва медицински материали и друга хуманитарна помощ. Тя е задържана тази нощ от израелските военноморски сили. Българинът Васил Димитров се обърна към българското правителство.

Васил Димитров:

Кажете на моето правителство да спре със съпричастността към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа".

Проверка на "По света и у нас" в официалния профил на Димитров в социалните мрежи установи, че още вчера следобед той сам пише от борда на плавателния съд:

"Наближава момент, в който има изключително сериозен риск израелските сили да ни спрат и отвлекат от международни морски води и да ни арестуват в Израел против волята ни и въпреки международното морско право. Много е вероятно правителството на Израел да се опита да ни представи като нелегални имигранти или терористи, както обикновено правят с тези, които не мислят като тях".

Димитров показва и тракер с движението на кораба и обяснява, че целта на флотилията е да достави хуманитарна помощ под формата на храна и медикаменти. Също така да отвори хуманитарен коридор за помощ на хората в Газа, върху които се извършва брутален геноцид, инспириран от правителството на Израел.

снимки: БТА

След последвалия му призив към българското правителство, премиерът Росен Желязков реагира веднага и посочи, че движението на глобалната флотилия се следи от българското външно министерство още от началото на мисията й.

Росен Желязков, министър-председател:

"Самите участници са наясно, че в Израел има обявено военно положение, така че рискът е осъзнат и е поет съзнателно. Ние сме се свързали с израелските власти. Информирали сме ги, че има български гражданин. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. И повече информация ще имаме към момента, когато нашия консул посети Васил Димитров".

Ситуацията в парламента коментира първо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.





Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ - СДС:

Първо българската държава трябва да провери по каква работа е бил там. И след това да направим всичко необходимо, като за всеки българин, каквото сме правили винаги.

Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане":

За нас е важна реакцията на българската държава, защото ние сме притеснени, тъй като практиката е показала, че българската държава реакция по отношение на задържани българи няма.

Израелските власти от своя страна съобщиха, че плавателните съдове от хуманитарната флотилия са били спрени безопасно, а екипажите са настанени в израелско пристанище.

От Министерството на външните работи съобщиха, че своевременно са уведомили израелските власти, че сред чуждите граждани на борда на един от корабите има и български гражданин. Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до него, както и гарантиране спазването на неговите права.

Заради акцията избухнаха протести против Израел на места по света. В пост в социалната мрежа Екс, израелското външно министерство написа, че пътниците от прихванатите кораби пътуват към Израел.

Там ще започнат процедури по депортирането им.

По темата работиха Иво Никодимов и Ирина Цонева