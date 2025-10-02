БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПИ: В планинските райони дъждът преминава в сняг,...
Чете се за: 02:45 мин.
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След задържането на българина: Властите у нас призоваха Израел да спазва международното право

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българин, част от хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд", е задържан от Израелските венноморски сили. Васил Димитров, който е от София, сам съобщава за задържането с видео в социалните мрежи. Мъжът призовава правителството да се намеси.

Българският премиер Росен Желязков заяви, че страната ни е призовала израелските власти да спазват нормите на международното право.

Очаква се българския консул в Тел Авив да посети Димитров.

Във флотилията участват около 500 активисти от различни държави и 40 цивилни кораба, които пренасят хуманитарна помощ за ивица Газа. Задържана е в израелски води, след предупреждение, че навлиза във военна зона.

"Казвам се Васил Димитров и съм от София, България".


С тези думи Васил Димитров започва видеото, в което обяснява, че против волята му е отвлечен и държан от израелските окупационни сили. Васил е част от екипажа на флотилията "Глоубъл Сумуд", която превозва медицински материали и друга хуманитарна помощ. Тя е задържана тази нощ от израелските военноморски сили. Българинът Васил Димитров се обърна към българското правителство.

Васил Димитров:
Кажете на моето правителство да спре със съпричастността към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа".

Проверка на "По света и у нас" в официалния профил на Димитров в социалните мрежи установи, че още вчера следобед той сам пише от борда на плавателния съд:

"Наближава момент, в който има изключително сериозен риск израелските сили да ни спрат и отвлекат от международни морски води и да ни арестуват в Израел против волята ни и въпреки международното морско право. Много е вероятно правителството на Израел да се опита да ни представи като нелегални имигранти или терористи, както обикновено правят с тези, които не мислят като тях".

Димитров показва и тракер с движението на кораба и обяснява, че целта на флотилията е да достави хуманитарна помощ под формата на храна и медикаменти. Също така да отвори хуманитарен коридор за помощ на хората в Газа, върху които се извършва брутален геноцид, инспириран от правителството на Израел.

снимки: БТА

След последвалия му призив към българското правителство, премиерът Росен Желязков реагира веднага и посочи, че движението на глобалната флотилия се следи от българското външно министерство още от началото на мисията й.

Росен Желязков, министър-председател:
"Самите участници са наясно, че в Израел има обявено военно положение, така че рискът е осъзнат и е поет съзнателно. Ние сме се свързали с израелските власти. Информирали сме ги, че има български гражданин. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. И повече информация ще имаме към момента, когато нашия консул посети Васил Димитров".

Ситуацията в парламента коментира първо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.


Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ - СДС:
Първо българската държава трябва да провери по каква работа е бил там. И след това да направим всичко необходимо, като за всеки българин, каквото сме правили винаги.

Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане":
За нас е важна реакцията на българската държава, защото ние сме притеснени, тъй като практиката е показала, че българската държава реакция по отношение на задържани българи няма.

Израелските власти от своя страна съобщиха, че плавателните съдове от хуманитарната флотилия са били спрени безопасно, а екипажите са настанени в израелско пристанище.

От Министерството на външните работи съобщиха, че своевременно са уведомили израелските власти, че сред чуждите граждани на борда на един от корабите има и български гражданин. Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до него, както и гарантиране спазването на неговите права.

Заради акцията избухнаха протести против Израел на места по света. В пост в социалната мрежа Екс, израелското външно министерство написа, че пътниците от прихванатите кораби пътуват към Израел.

Там ще започнат процедури по депортирането им.

По темата работиха Иво Никодимов и Ирина Цонева

#хуманитарна флотилия #Газа #задържан българин

Последвайте ни

ТОП 24

След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
1
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце Делчев"
2
Голям пожар избухна тази нощ в столичния квартал "Гоце...
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то
3
"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин...
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се похвалят на приятели
4
Момчета нападнаха и пребиха възрастен мъж - снимали, за да се...
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)
5
На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май...
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския "сенчест флот"
6
Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Близък изток

МВнР: Посолството ни в Тел Авив е поискало да посети Васил Димитров
МВнР: Посолството ни в Тел Авив е поискало да посети Васил Димитров
"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от Израел българин и как реагираха българските власти? (ОБЗОР) "Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от Израел българин и как реагираха българските власти? (ОБЗОР)
Чете се за: 03:35 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред задържаните от Израел Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред задържаните от Израел
Чете се за: 03:50 мин.
Израел прихвана лодки на хуманитарна флотилия, на борда е била екоактивистката Грета Тунберг Израел прихвана лодки на хуманитарна флотилия, на борда е била екоактивистката Грета Тунберг
Чете се за: 00:57 мин.
Хуманитарната флотилия за Газа е обградена от израелски военни кораби Хуманитарната флотилия за Газа е обградена от израелски военни кораби
Чете се за: 00:47 мин.
"Довиждане, моя скъпа Газа": Ще отхвърли ли Хамас плана на Тръмп за мир? "Довиждане, моя скъпа Газа": Ще отхвърли ли Хамас плана на Тръмп за мир?
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Вятър с пориви над 100 км/ч и силно вълнение в Бургас Вятър с пориви над 100 км/ч и силно вълнение в Бургас
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След задържането на българина: Властите у нас призоваха Израел да спазва международното право След задържането на българина: Властите у нас призоваха Израел да спазва международното право
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
На фона на скандали в парламента: НС отпусна над 10 милиона за водната криза в Плевен (ОБЗОР) На фона на скандали в парламента: НС отпусна над 10 милиона за водната криза в Плевен (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Желязков: Опитите за нелегално преминаване на границата са намалели...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Прокуратурата към ВКС: Решението не поражда никакви последици за...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
ВКС: Сарафов вече няма правомощия да иска възобновяване на...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Земетресение е регистрирано в Истанбул
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ