Италианци в защита на флотилията, протести в подкрепа на палестинците

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Радостин Любомиров
По света
Снимка: БТА
Действията на израелските военноморски сили предизвикаха протести в Италия, Германия и Тунис. Шествия в подкрепа на палестинците имаше още в Атина и Истанбул.

В редица италиански градове избухнаха спонтанни протести срещу прихващането на флотилията. В Неапол, демонстранти спряха движението на жп влаковете. За да изразят подкрепата си за Газа и недоволство от израелските действия, хора се събраха на гара Термини в Рим. Италианските синдикати призоваха за обща стачка утре в „защита на флотилията“. Агресията срещу цивилни кораби, с италианския граждани на борда, е "изключително сериозен въпрос", се казва в изявление на синдиката, който организира стачката.

Джорджа Мелони, министър-председател на Италия: "Ще направим всичко, за да може тези хора да се върнат в Италия възможно най-скоро. Искрено вярвам, че нищо от това не е от полза за палестинския народ. Даже обратното, ще причини големи неудобства на италианците. Точно на тези, на които до вчера палестинците благодаряха за работата, която вършат."

снимки: БТА

Миналата седмица премиерът Джорджа Мелони нареди италиански военен кораб да ескортира флотилията, след като плавателните съдове бяха атакувани с дронове в международни води край гръцки остров. Италия призова международната флотилия да предаде помощите си за Газа, за да може тя да бъде разпределена по безопасен начин.

#блокирана флотилия #флотилия #Джорджа Мелони #протести в италия

