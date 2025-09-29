БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Топлофикация София" публикува графика за спирането на топлата вода в "Дружба" 2

топлофикация софия отговориха омбудсмана високите сметки парно април
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Столичната "Топлофикация" публикува графика за спирането на топлата вода в квартал "Дружба" 2 заради предстоящ ремонт.

Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи.

Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на "Дружба" 2 да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства.

"Ще положим всички усилия, времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре", заяви изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров.

Графикът вижте ТУК!

#"Дружба" 2 #без парно и топла вода #"Топлофикация София" #без топла вода #без вода

