Започва големият ремонт на „Топлофикация“ в столичния квартал "Дружба 2"

Започва големият ремонт на „Топлофикация“ в София. От днес до 6 октомври се спира топлоподаването в столичния квартал „Дружба 2“ и комплекс „Цариградски“.

Дейностите стартират с монтиране на спирателна арматура, съобщиха от "Топлофикация - София". Общата продължителност на ремонта е 90 дни. Топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи. Ремонтът ще засегне 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.