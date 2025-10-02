Повсеместни валежи, застудяване и силен вятър

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Днес ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд в цялата страна. Температурите ще са без съществен дневен ход - минималните ще са предимно между 6° и 11°, а максималните - от 8° до 13°, в София - около 8°.

Вятърът ще е североизточен, умерен, в Източна България и по Черноморието - силен, с пориви до 90 км/ч. В източните райони от страната е в сила код жълто. В Западна и в Централна България предупреждението е за значителни валежи и е от втора степен - код оранжево, за очаквани количества до около 65 л/кв.м общо за денонощието.

През нощта на много места в Западна България дъждът ще се примесва и ще преминава в мокър сняг.

Облачно, ветровито и с валежи ще бъде и по Черноморието. На повече места ще вали по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен североизточен вятър. Максималните температури ще са около 15°-17°. Вълнението на морето остава умерено - около 3-4 бала.

И в планините ще е ветровито, с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра - от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета.

Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

В петък валежите ще продължат, отново ще са интензивни и значителни по количество. Ще остане ветровито, най-вече в Източна България. В планинските райони в Западна България границата между дъжд и сняг ще падне до 600-700 метра. В планините ще продължи да се натрупва снежна покривка.

Температурите ще са с малък денонощен ход - от 4°-5° във високите полета в Западна България до 20°-22° в крайните югоизточни райони. След обяд валежите ще спират.

В събота ще превалява в източните райони, но слабо. В неделя вятърът ще стихне, облачността ще се разкъса, ще има сутрешни мъгли, но и слънчеви часове.

В началото на новата седмица има голяма вероятност за нова сериозна валежна обстановка.

