Две села в Хасковска област имат нови кметове

Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След вчерашните частични избори

Снимка: БГНЕС
Две села в Хасковска област имат нови кметове след вчерашните частични избори.

Единствен беше кандидатът в Боян Ботево, община Минерални бани и това е Вилдан Мехмед от ДПС.

В селото активността беше най-висока - 50,9 на сто.

Николай Балабанов спечели вота в харманлийското село Славяново. Той беше издигнат от Инициативен комитет.

Балотаж следващата неделя ще има в димитровградското село Черногорово, където кандидатите бяха трима.

На балотаж отиват Лидия Молева от ГЕРБ и Христина Статева от ДПС.

