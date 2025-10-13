БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет

Биляна Бонева от Биляна Бонева
След като произнесе реч пред Кнесета американският президент ще отпътува за Египет, където ще бъде подписано споразумението за прекратяване на огъня в Газа

Американският президент ще се срещне лично с близки на заложниците. До няколко часа Доналд Тръмп трябва да пристигне в Израел.

Според съобщение на американския вицепрезидент Джей ди Ванс Тръмп може да се срещне и със заложниците.

След като произнесе реч пред Кнесета американският президент ще отпътува за Египет, където ще бъде подписано споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

На срещата са поканени 20 световни лидери - сред които премиерите на Великобритания и Италия, френският президент, както и генералният секретар на ООН.

Първата фаза от мирния план на Тръмп за Газа е в сила по-малко от 2 седмици, след като американският президент я представи в Белия дом на израелския премиер Бенямин Нетаняху.



#Доналд Тръмп #Газа #Хамас #Израел #споразумение #Египет

